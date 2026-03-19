Gran Hermano emitió un comunicado sobre Andrea del Boca tras su salida de la casa

Andrea del Boca encendió la alarma en Gran Hermano 2026 y debió dejar momentáneamente la casa para recibir atención médica. La participante fue trasladada a una clínica luego de que un control con tensiómetro arrojara resultados no favorables, según informó la producción en un comunicado oficial difundido este jueves.
La salida se produjo cuando faltaba poco para cumplirse un mes de encierro en el reality. Desde el programa aclararon que la decisión se tomó de acuerdo con el protocolo médico habitual del ciclo y que, por ahora, no hay una definición cerrada sobre su permanencia dentro del juego.
El comunicado de GH.
Qué dijo el comunicado de Gran Hermano
El texto difundido por las cuentas oficiales del programa señaló que Andrea del Boca fue sometida a un control de presión y que los parámetros obtenidos no fueron favorables. A partir de esa evaluación, la participante fue retirada de la casa para una revisión clínica más completa.
La producción también recordó que ya había aplicado el mismo criterio en otro caso anterior dentro de esta edición. El mensaje cerró con una aclaración importante: la situación de Andrea dentro del reality no quedó resuelta y será evaluada en las próximas horas.
Qué se sabe del cuadro de la actriz
En las primeras informaciones que circularon tras su salida se indicó que la actriz venía atravesando malestares intestinales y episodios de presión alta. Esos síntomas habían generado preocupación en los últimos días, hasta que finalmente el equipo médico decidió su traslado para profundizar los controles.
Antes de abandonar la casa, Andrea ya había dado algunas señales de malestar dentro de la convivencia. Incluso se la había visto controlándose la presión y comentando en voz baja a algunos compañeros que ciertos parámetros no le habían dado bien.
La internación preventiva dejó abierta una pregunta central para el programa: si Andrea del Boca podrá regresar a la competencia o si su cuadro derivará en una salida más prolongada. Por ahora, la producción eligió no anticipar una decisión y dejó el tema sujeto a la evolución médica de la participante.
Mientras tanto, la noticia impactó de lleno entre los seguidores del reality y en la dinámica de la casa. La actriz venía sosteniendo un perfil fuerte dentro del juego y había dicho en las últimas horas que no pensaba irse, aun cuando la convivencia y el encierro le estaban generando desgaste.
Andrea del Boca encendió la alarma en Gran Hermano 2026 y debió dejar momentáneamente la casa para recibir atención médica.
Espera por una definición oficial
Con Andrea fuera de la casa y bajo observación, el foco quedó puesto en el próximo parte que pueda emitir el programa. La información oficial disponible hasta ahora indica que está siendo evaluada en una clínica y que su situación será revisada antes de tomar una determinación sobre su futuro en Gran Hermano.
La resolución tendrá peso no solo por su salud, sino también por el efecto que su eventual regreso o salida definitiva puede generar dentro del reality, a poco de cumplirse el primer mes de competencia.