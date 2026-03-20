Drama en Gran Hermano: Anna Chiara del Boca rompió el silencio tras la internación de su madre
La hija de la mítica actriz se refirió a la salida de emergencia de la casa más famosa del país. Entre la preocupación por la salud y las críticas a la convivencia, la joven fue contundente sobre el futuro de Andrea en el reality.
Anna Chiara del Boca alzó la voz para llevar tranquilidad, aunque no ahorró críticas hacia el entorno que rodeaba a su madre en el juego.
El clima de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó su punto máximo este viernes tras la salida de Andrea del Boca en ambulancia. Luego de que un control rutinario de presión arterial arrojara valores alarmantes, la producción de Telefe activó el protocolo de emergencia y trasladó a la actriz a una clínica privada. En este contexto, su hija Anna Chiara del Boca alzó la voz para llevar tranquilidad, aunque no ahorró críticas hacia el entorno que rodeaba a su madre en el juego.
El clima de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó su punto máximo este viernes tras la salida de Andrea del Boca en ambulancia.
Salud y protocolos en la mira
La noticia que conmocionó a los seguidores del reality se confirmó tras un comunicado oficial de la producción. Según pudo saberse, Del Boca venía manifestando malestares físicos vinculados al estrés y la alimentación dentro de la casa. "Los parámetros no fueron favorables", indicaron desde el programa.
Anna Chiara, en contacto con los medios, fue tajante: "Mamá tiene presión alta, ella entró ya con problemas de salud. Tuvo gripe. Lo primero es su salud. El cuerpo avisa cuando el entorno se vuelve tóxico". La joven dejó entrever que la presión de la convivencia y los constantes roces por el orden y la cocina —lugar que Andrea había tomado como su trinchera estratégica— terminaron pasando factura a la salud de la intérprete.
"En estos últimos días ella estuvo mal, con presión alta. Eso me informaron desde producción, yo obvio no tengo contacto con ella. Ahora me informaron que está internada en una clínica. Pero ella expresa que quiere volver a entrar a la casa", confirmó su hija.
Anna Chiara, en contacto con los medios, fue tajante: "Mamá tiene presión alta, ella entró ya con problemas de salud".
¿Estrategia o desgaste real?
Desde el inicio de la competencia el pasado 23 de febrero, Andrea del Boca se perfiló como una jugadora fuerte pero polarizante. Su obsesión por la limpieza y el manejo de las raciones de comida generó una grieta insalvable con participantes más jóvenes, como la tiktoker Titi Tcherkaski y Brian Sarmiento.
"Ella entró a jugar, pero no a cualquier precio", explicó su hija, desmintiendo versiones que indicaban que la salida podría ser una maniobra para obtener información del exterior. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción sugieren que, de recibir el alta médica en las próximas horas, la actriz tiene intenciones firmes de reingresar para "terminar lo que empezó".
El futuro de la "estrella" en el juego
Mientras Andrea permanece bajo observación clínica para estabilizar su presión arterial y realizar estudios gástricos, el futuro de su participación es una incógnita. Telefe evalúa si el diagnóstico es compatible con las exigencias del aislamiento extremo.
Por el momento, la casa quedó sumida en un silencio inusual. Sin la presencia de la "dueña de la cocina", los grupos comienzan a reconfigurarse, mientras el público santafesino y nacional aguarda el parte médico definitivo que decidirá si la máxima figura de esta edición vuelve al ruedo o se despide definitivamente de la pantalla.