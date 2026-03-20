#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
"Ella tiene..."

Drama en Gran Hermano: Anna Chiara del Boca rompió el silencio tras la internación de su madre

La hija de la mítica actriz se refirió a la salida de emergencia de la casa más famosa del país. Entre la preocupación por la salud y las críticas a la convivencia, la joven fue contundente sobre el futuro de Andrea en el reality.

Anna Chiara del Boca alzó la voz para llevar tranquilidad, aunque no ahorró críticas hacia el entorno que rodeaba a su madre en el juego.Anna Chiara del Boca alzó la voz para llevar tranquilidad, aunque no ahorró críticas hacia el entorno que rodeaba a su madre en el juego.
Seguinos en
Por: 

El clima de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó su punto máximo este viernes tras la salida de Andrea del Boca en ambulancia. Luego de que un control rutinario de presión arterial arrojara valores alarmantes, la producción de Telefe activó el protocolo de emergencia y trasladó a la actriz a una clínica privada. En este contexto, su hija Anna Chiara del Boca alzó la voz para llevar tranquilidad, aunque no ahorró críticas hacia el entorno que rodeaba a su madre en el juego.

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre.El clima de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó su punto máximo este viernes tras la salida de Andrea del Boca en ambulancia.

Salud y protocolos en la mira

La noticia que conmocionó a los seguidores del reality se confirmó tras un comunicado oficial de la producción. Según pudo saberse, Del Boca venía manifestando malestares físicos vinculados al estrés y la alimentación dentro de la casa. "Los parámetros no fueron favorables", indicaron desde el programa.

Mirá tambiénGran Hermano emitió un comunicado sobre Andrea del Boca tras su salida de la casa

Anna Chiara, en contacto con los medios, fue tajante: "Mamá tiene presión alta, ella entró ya con problemas de salud. Tuvo gripe. Lo primero es su salud. El cuerpo avisa cuando el entorno se vuelve tóxico". La joven dejó entrever que la presión de la convivencia y los constantes roces por el orden y la cocina —lugar que Andrea había tomado como su trinchera estratégica— terminaron pasando factura a la salud de la intérprete.

"En estos últimos días ella estuvo mal, con presión alta. Eso me informaron desde producción, yo obvio no tengo contacto con ella. Ahora me informaron que está internada en una clínica. Pero ella expresa que quiere volver a entrar a la casa", confirmó su hija.

.Anna Chiara, en contacto con los medios, fue tajante: "Mamá tiene presión alta, ella entró ya con problemas de salud".

¿Estrategia o desgaste real?

Desde el inicio de la competencia el pasado 23 de febrero, Andrea del Boca se perfiló como una jugadora fuerte pero polarizante. Su obsesión por la limpieza y el manejo de las raciones de comida generó una grieta insalvable con participantes más jóvenes, como la tiktoker Titi Tcherkaski y Brian Sarmiento.

Mirá tambiénGran Hermano emitió un comunicado sobre Andrea del Boca tras su salida de la casa

"Ella entró a jugar, pero no a cualquier precio", explicó su hija, desmintiendo versiones que indicaban que la salida podría ser una maniobra para obtener información del exterior. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción sugieren que, de recibir el alta médica en las próximas horas, la actriz tiene intenciones firmes de reingresar para "terminar lo que empezó".

El futuro de la "estrella" en el juego

Mientras Andrea permanece bajo observación clínica para estabilizar su presión arterial y realizar estudios gástricos, el futuro de su participación es una incógnita. Telefe evalúa si el diagnóstico es compatible con las exigencias del aislamiento extremo.

Por el momento, la casa quedó sumida en un silencio inusual. Sin la presencia de la "dueña de la cocina", los grupos comienzan a reconfigurarse, mientras el público santafesino y nacional aguarda el parte médico definitivo que decidirá si la máxima figura de esta edición vuelve al ruedo o se despide definitivamente de la pantalla.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Gran Hermano
Cine Series Televisión
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro