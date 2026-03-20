"Ella tiene..."

Drama en Gran Hermano: Anna Chiara del Boca rompió el silencio tras la internación de su madre

La hija de la mítica actriz se refirió a la salida de emergencia de la casa más famosa del país. Entre la preocupación por la salud y las críticas a la convivencia, la joven fue contundente sobre el futuro de Andrea en el reality.