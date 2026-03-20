Tras ser acusada de viuda negra

Luciana Martínez rompió el silencio: "Se da cuenta que no soy una chica y se enoja"

A casi una semana de ser denunciada, la ex participante de Gran Hermano pasó por "A la Barbarrosa" y contó una escandalosa versión de lo que sucedió con el turista estadounidense, quien había dicho que ella junto a su mánager lo durmieron y le robaron sus pertenencias..