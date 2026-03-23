Solange Abraham abandonaría Gran Hermano esta noche por un quiebre emocional
La participante tucumana habría tomado la decisión de utilizar la "puerta giratoria" tras una fuerte pelea con Manuel Ibero y el peso de conflictos familiares externos que afectaron su estabilidad dentro del reality de Telefe.
El detonante inmediato habría sido un feroz cruce verbal con Manuel Ibero, que terminó de desestabilizar a la jugadora.
El clima dentro de la casa de Gran Hermano ha llegado a un punto de no retorno para una de sus protagonistas más fuertes. Según trascendió en las últimas horas, Solange Abraham abandonaría el certamen este lunes por la noche. Lo que comenzó como una estrategia de juego parece haber sucumbido ante la presión psicológica del aislamiento y los ecos de un conflictivo frente judicial y familiar que la espera fuera de las paredes del estudio.
Fuentes cercanas a la producción y referentes del seguimiento del programa, como los reconocidos "insiders" Pabloschi y Tronk, dan por sentada la salida de la tucumana. El detonante inmediato habría sido un feroz cruce verbal con Manuel Ibero, que terminó de desestabilizar a la jugadora.
Sin embargo, el trasfondo de su angustia es mucho más profundo: la distancia con su hija Delfina y el desgaste emocional por las acusaciones públicas de su ex pareja, Marcelo Da Corte, y el entorno de este.
En 2011, Solange fue una de las participantes que más controversia generó en el reality.
Presión externa y conflicto familiar
A diferencia de su participación anterior en el formato, Solange ingresó en esta oportunidad con una carga personal significativa. En los últimos días, su nombre fue tendencia no solo por el juego, sino por las duras declaraciones de Lautaro Marchesini (actual pareja de su ex), quien la acusó en programas de espectáculos de "desatender sus responsabilidades maternas".
Este "ruido" del exterior, que se filtró de diversas maneras al interior de la casa, terminó por minar la resistencia de Abraham.
Desde que entró, la actual pareja de su ex (Lautaro Marchesini) no paró de atacarla en redes y en programas como LAM.
Una gala de eliminación atípica
La noticia cae como un balde de agua fría para los seguidores del programa, ya que Solange era considerada una de las "generadoras de contenido" fundamentales de esta edición.
Su partida, de confirmarse en la gala de esta noche, obligará a la producción de Telefe a reestructurar la dinámica del juego en una semana que ya se perfilaba como una de las más tensas del ciclo.