Prueba semanal

Los participantes de GH recrearon el video “Thriller” de Michael Jackson: ¿Cómo les fue?

La casa vivió una de las noches más intensas, cargada de nervios, cruces y entredichos. En primera instancia, nueve jugadores fueron salvados de la placa de nominados y luego el lugar se transformó en escenario y, con Brian Sarmiento como protagonista, debieron representar la coreografía del icónico videoclip del rey del Pop.