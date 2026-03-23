Los participantes de GH recrearon el video “Thriller” de Michael Jackson: ¿Cómo les fue?
La casa vivió una de las noches más intensas, cargada de nervios, cruces y entredichos. En primera instancia, nueve jugadores fueron salvados de la placa de nominados y luego el lugar se transformó en escenario y, con Brian Sarmiento como protagonista, debieron representar la coreografía del icónico videoclip del rey del Pop.
Los participantes recrearon el video "Thriller" de Michael Jackson
Los participantes de Gran Hermano tuvieron que dejar de lado, al menos por un momento, el juego individual para convertirse en un equipo y recrear nada menos que “Thriller”, el icónico videoclip de Michael Jackson. El resultado combinó tensión, esfuerzo, conflictos y, finalmente, una recompensa clave para la convivencia por el 100% del presupuesto semanal.
El desafío no era menor. “Thriller” no es solo una canción, sino una pieza emblemática de la cultura pop que exige precisión, coordinación y una puesta en escena muy marcada. Por eso, desde el momento en que se anunció la prueba, la casa se transformó en un set de ensayo.
Cada jugador debió asumir un rol específico, desde bailarines hasta intérpretes que recrearan la atmósfera oscura y teatral del videoclip original. Hubo maquillaje, vestuario, coreografías y hasta momentos de actuación que buscaron replicar la esencia del clásico de Michael Jackson, quien fue interpretado por Brian Sarmiento.
Los participantes de Gran Hermano tuvieron la cena de nominados
Los conflictos no cesan
Sin embargo, como suele suceder dentro de la casa más famosa del país, el camino hacia el objetivo estuvo lejos de ser armonioso. Durante los días de preparación, los conflictos internos volvieron a salir a la superficie. Diferencias en la organización, desacuerdos sobre los roles y tensiones acumuladas por la convivencia hicieron que el clima se volviera espeso. En más de una oportunidad, el desafío pareció estar en riesgo por las discusiones entre los participantes, que no lograban ponerse de acuerdo en cómo encarar la puesta.
Los jugadores interpretan "Thriller" de Michael Jackson 🧟
A pesar de ese contexto cargado, el grupo logró encauzar la situación en la recta final. Con mayor o menor entusiasmo, todos entendieron que el premio en juego era demasiado importante como para dejarlo escapar. El presupuesto semanal es uno de los recursos más valiosos dentro del reality, ya que define la calidad y cantidad de alimentos que tendrán disponibles durante los días siguientes. En una convivencia que se vuelve cada vez más exigente, contar con el total del presupuesto puede marcar una diferencia sustancial.
Finalmente, llegó el momento de la verdad. Con la casa convertida en escenario y los participantes caracterizados para la ocasión, la performance se llevó a cabo ante la mirada del público. La coreografía de “Thriller” fue interpretada con compromiso y energía, dejando atrás, al menos por unos minutos, las peleas y rivalidades.
Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano
La decisión del público
El resultado fue sometido a votación a través de la cuenta de Instagram de Santiago del Moro y la respuesta de la audiencia fue contundente: con más del 50% de los votos, los jugadores superaron el desafío y se quedaron con el 100% del presupuesto semanal.
El alivio fue inmediato. Luego de días de tensión, el grupo pudo celebrar un logro conjunto que impacta directamente en su día a día. Poder realizar las compras sin restricciones ni recortes significa una mejora concreta en la calidad de vida dentro de la casa, algo que se vuelve fundamental en una competencia donde el desgaste emocional y físico es constante.