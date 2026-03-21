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Graciela Alfano podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

La mediática confirmó contactos con la producción y adelantó que ya analiza su ingreso al reality con ideas pensadas para generar impacto dentro de la casa.

La mediática confirmó que está negociando un contrato millonario con Telefe.La mediática confirmó que está negociando un contrato millonario con Telefe.
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En medio de las versiones sobre una posible salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada, comenzó a tomar fuerza el nombre de Graciela Alfano como eventual reemplazo dentro del reality.

Según trascendió, la mediática se habría autopropuesto para sumarse al programa y ya existirían conversaciones en curso con la producción de Telefe. Incluso, se habla de la negociación de un contrato de alto valor para concretar su ingreso a la casa.

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La información fue confirmada en parte por la propia Alfano, quien reconoció que mantiene contacto con el equipo detrás del ciclo.

Su palabra sobre el reality

En diálogo con Intrusos, el programa de América TV, Alfano dejó entrever su entusiasmo ante la posibilidad. “Soy creativa. No sé si van a aguantar eso, pero la opción está”, expresó, dejando en claro su interés.

Además, aseguró que ya piensa en su desempeño dentro del juego y en cómo podría desenvolverse frente a las cámaras.

El testimonio más duro de Graciela Alfano.Graciela Alfano se autoconvocó para entrar a Gran Hermano.

La mediática explicó que, antes de avanzar en cualquier negociación, ya analiza qué rol ocuparía dentro de la casa. Según contó, su intención es aportar entretenimiento y generar contenido atractivo para el público.

“Cuando le digo a mi representante que negocie es porque ya tengo ideas. Entro a divertirme y a hacer lo que sé hacer: show y rating”, afirmó.

Una jugadora que promete

De concretarse su ingreso, Alfano podría convertirse en una figura fuerte dentro del reality, capaz de alterar la dinámica del juego y enfrentarse a los participantes más pasivos.

“Ya se sabe cómo soy. Cuando entro a un lugar, nadie queda quieto”, sostuvo, anticipando un perfil activo y confrontativo.

El ingreso de figuras conocidas generó debate en el reality.Andrea del Boca habría recibido el alta médica y despertó las alertas sobre su paradero.

Por último, la mediática se mostró segura frente al desafío de estar expuesta las 24 horas. Aseguró que no le incomoda la constante presencia de cámaras y que está preparada para convivir en ese entorno.

“Estoy más allá del bien y del mal, tengo una mente muy abierta. Hay que poder hablar ahí adentro”, concluyó.

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