Gran Hermano tuvo otra salida caliente: Kennys Palacios quedó eliminado

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más sensibles desde el inicio del ciclo. En una noche atravesada por la expectativa del público y la carga simbólica de cumplir su primer mes al aire, el reality de Telefe definió una nueva salida que reconfigura alianzas, estrategias y climas internos. El eliminado fue Kennys Palacios, quien no logró imponerse en la votación positiva frente a Lola Tomaszeuski y debió abandonar el juego.
La gala se desarrolló bajo el sistema en el que los televidentes eligen quién continúa en competencia. En ese contexto, varios participantes lograron sortear la instancia previa y salir de la placa, entre ellos Nazareno Pompei, Juani Caruso, Martín Rodríguez, Luana Fernández y Franco Zunino. Con el correr de los minutos, la tensión fue creciendo hasta desembocar en el esperado mano a mano que dejó a Lola y Kennys como protagonistas de la definición.
Una definición atravesada por emociones y estrategias
Mirá tambiénDrama en Gran Hermano: Anna Chiara del Boca rompió el silencio tras la internación de su madre
El momento previo al anuncio final estuvo marcado por la fragilidad emocional dentro de la casa. Lola, visiblemente afectada por la posibilidad de abandonar el juego, fue contenida por Manuel Ibero, quien se consolidó como uno de sus principales apoyos en medio de rumores y tensiones que vienen creciendo en los últimos días. La escena reflejó el nivel de desgaste que atraviesan los participantes en una convivencia que se vuelve cada vez más exigente.
El conductor Santiago del Moro comunicó el resultado que terminó inclinando la balanza. Kennys Palacios quedó fuera de competencia, en una decisión que generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera de la casa. El estilista, conocido también por su cercanía con Wanda Nara, se despidió en un clima cargado de emoción, consciente del impacto que su salida tendría en la dinámica del juego.
La frase final que dejó resonando el conflicto
La despedida no pasó desapercibida. Mientras algunos participantes intentaban procesar la salida, Lola rompió en llanto y el propio Kennys buscó calmarla en un gesto que reflejó el vínculo construido durante las semanas de convivencia. Sin embargo, fue su última frase la que terminó de marcar la noche y abrir nuevas lecturas dentro del reality.
Mirá tambiénGran Hermano detectó complot y nominó a todos los participantes
Antes de cruzar la puerta, Palacios se acercó a Nazareno Pompei y le susurró: “Encargate de que no gane el malo”. La expresión, ambigua pero cargada de intención, dejó flotando interrogantes sobre a quién estaba dirigida y reavivó especulaciones sobre conflictos internos que todavía no terminan de salir a la superficie.
Con esta eliminación, la lista de participantes que ya abandonaron la casa continúa creciendo. Hasta el momento, dejaron el juego Gabriel Lucero, Divina Gloria —quien debió retirarse por cuestiones de salud—, Tomy Riguera, Carmiña Masi tras una expulsión, Nicolás Sícaro y ahora Kennys Palacios. Cada salida no solo redefine el tablero, sino que también profundiza las tensiones en un reality que, semana a semana, se vuelve más impredecible.