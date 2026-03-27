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Piden sanciones en Gran Hermano tras polémicos dichos de participantes

La difusión de un video dentro de la casa generó un fuerte rechazo en redes sociales y reavivó el debate por conductas inapropiadas en el reality.

Repudio por nuevos comentarios discriminatorios dentro de la casa de Gran Hermano. Repudio por nuevos comentarios discriminatorios dentro de la casa de Gran Hermano.
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Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica luego de la difusión de un video que provocó fuertes críticas en redes sociales y en distintos programas de televisión.

Los participantes Nazareno y La Maciel fueron cuestionados tras protagonizar un episodio con expresiones consideradas discriminatorias dentro de la casa.

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Qué ocurrió durante la escena

Las imágenes, registradas en una de las habitaciones, muestran a ambos jugadores en una situación que rápidamente fue calificada como ofensiva.

En medio de un intercambio, La Maciel le preguntó a su compañero: “¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?”.

La respuesta de Nazareno generó inmediata indignación. “Cruzo”, dijo en un primer momento. Luego, lejos de moderar sus palabras, agregó: “Corro. Me quejo, que se vayan”, frente a las cámaras que transmiten las 24 horas.

Reacciones dentro y fuera del reality

El episodio no terminó ahí. Otros participantes presentes, Manuel y Yipio, reaccionaron celebrando los dichos. “¡Perfecto! ¡Aprobado!”, expresaron, lo que incrementó el rechazo por lo sucedido.

Qué pasará este domingo 8 de marzo en Gran HermanoEl racismo está presente en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.

La situación desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el comportamiento de los jugadores y reclamaron posibles sanciones por parte de la producción.

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