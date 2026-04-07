Este martes 7 de abril de 2026, la estadía de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano llegó a un final abrupto y accidentado. Luego del dramático episodio vivido el lunes por la noche, donde la reconocida actriz cayó de bruces contra el suelo de la cocina, Santiago del Moro confirmó que la participante no está en condiciones físicas de retomar el juego.
Andrea del Boca queda fuera de Gran Hermano tras su accidente doméstico
La actriz sufrió una fuerte caída en la cocina de la casa y, por recomendación médica, la producción de Telefe confirmó que no regresará a la competencia. El anuncio fue realizado por Santiago del Moro tras los resultados de los últimos estudios clínicos.
Un golpe que encendió las alarmas
El accidente ocurrió durante la jornada del lunes, cuando Del Boca se encontraba en el área de la cocina y, por causas que aún se analizan, perdió el equilibrio e impactó directamente con su rostro contra el piso. Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales y provocaron el corte momentáneo de la transmisión en vivo, mostraron a la actriz sin reflejos para amortiguar la caída, lo que derivó en un fuerte traumatismo facial.
Tras el suceso, fue trasladada de urgencia a una clínica privada donde se le realizaron estudios de alta complejidad, incluyendo una tomografía facial y radiografías de tórax, para descartar lesiones óseas o internas de gravedad.
La decisión médica y el anuncio oficial
A través de sus canales oficiales, Santiago del Moro fue el encargado de poner fin a las especulaciones sobre el futuro de la "diva de las telenovelas" en el reality. "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", comunicó el conductor, subrayando que la prioridad absoluta es la recuperación de la salud de la actriz.
Trascendió que, además del diagnóstico médico, la propia Andrea habría manifestado un agotamiento físico y emocional tras las semanas de encierro. Según fuentes allegadas, en la clínica la actriz habría expresado un tajante "basta para mí", marcando su voluntad de no forzar un regreso a la casa más famosa del país.
Antecedentes de una salud frágil
No es la primera vez que la salud de la "diva de las telenovelas" enciende las alarmas en esta edición de "Gran Hermano: Generación Dorada". Semanas atrás, la actriz debió abandonar temporalmente la casa por cuadros de presión alta y colon irritable.
Su regreso se produjo recién el pasado 23 de marzo bajo una estricta vigilancia médica. En aquel momento, la propia Andrea había manifestado su temor ante el estrés del encierro, asegurando que no quería “ser la primera infartada” dentro del reality. Lamentablemente, este nuevo incidente físico terminó por sentenciar su participación definitiva.
El futuro de la competencia: ¿habrá reemplazo?
La salida de Del Boca deja un vacío importante en la dinámica de "Gran Hermano: Generación Dorada". En las últimas horas, comenzó a cobrar fuerza el rumor de un posible reemplazo para ocupar su lugar. Entre los nombres que circulan con mayor insistencia figura el de su hija, Anna del Boca, aunque la producción de Telefe aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.
El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano termina siendo tan intenso como breve, marcado por la vulnerabilidad de una figura de su trayectoria frente a las exigencias de un aislamiento extremo. Su salida no solo altera el tablero del juego, sino que pone nuevamente en debate los límites del esfuerzo físico y la seguridad de los participantes en este tipo de formatos de convivencia.