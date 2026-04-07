Estado de salud

Andrea del Boca queda fuera de Gran Hermano tras su accidente doméstico

La actriz sufrió una fuerte caída en la cocina de la casa y, por recomendación médica, la producción de Telefe confirmó que no regresará a la competencia. El anuncio fue realizado por Santiago del Moro tras los resultados de los últimos estudios clínicos.