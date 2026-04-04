En una nueva jornada dentro de Gran Hermano 2026, una situación generó polémica tanto dentro como fuera de la casa. Todo comenzó cuando sonó el “teléfono dorado” y Cinzia atendió la llamada. Desde la producción le indicaron que debía elegir a un hombre y una mujer para compartir una cena romántica. La participante decidió que fueran Andrea del Boca y Brian Sarmiento.
Gran Hermano: indignación en redes por un comentario sobre Andrea del Boca
Una participante generó controversia dentro de la casa tras una sugerencia dirigida a Brian Sarmiento, lo que provocó fuertes reacciones del público y pedidos de sanción.
El comentario que desató la polémica
Horas más tarde, mientras un grupo de participantes conversaba en el exterior de la casa, se produjo un momento que generó fuerte rechazo. En ese contexto, Sol Abraham, exconcursante de la edición 2011, le sugirió al exfutbolista que se masturbe delante la artista durante la velada a solas.
El comentario sorprendió al resto del grupo y provocó reacciones inmediatas. El exfutbolista rechazó la propuesta, dejando en claro que no tenía intención de llevarla a cabo.
Reacciones dentro de la casa
Mientras algunos participantes tomaron la situación con humor e incluso incentivaron la idea, Emanuel intervino para frenar la conversación y aconsejar a Sarmiento que no avanzara en esa dirección.
El momento no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron lo ocurrido y pidieron sanciones para la participante que realizó la sugerencia.
Entre los mensajes, varios señalaron que el comentario resultó inapropiado y plantearon que podría interpretarse como una conducta indebida dentro del contexto del programa.
Un fenómeno viral paralelo
En paralelo, otro hecho llamó la atención de los seguidores del programa. Días atrás, una participante había asegurado ver una figura dentro de la casa, lo que generó dudas y especulación.
En las últimas horas, un video reavivó el tema: mientras un concursante hablaba en un streaming, una sombra o figura pasó rápidamente detrás de él. Las imágenes se viralizaron y dieron lugar a múltiples interpretaciones.
Algunos usuarios sostuvieron que podría tratarse de un animal o incluso un objeto en movimiento, mientras que otros no descartaron explicaciones más llamativas. Sin embargo, también hubo quienes consideraron que se trató simplemente de un insecto.