Un episodio inesperado generó preocupación en la casa de Gran Hermano este lunes por la noche, cuando la actriz Andrea del Boca sufrió una caída mientras se encontraba en la cocina del reality.
Andrea del Boca sufrió una fuerte caída en Gran Hermano y tuvo que ser atendida por médicos
La actriz protagonizó un accidente dentro de la casa del reality de Telefe que generó preocupación. Fue asistida por el equipo médico y su estado de salud quedó bajo observación.
El hecho quedó registrado por las cámaras del programa y derivó en una rápida intervención del equipo médico, que asistió a la participante en el lugar.
Cómo fue la caída
El incidente ocurrió durante una situación cotidiana dentro de la casa. Según las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y fragmentos de la transmisión, la actriz se desplazaba por la cocina cuando perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, golpeando su rostro contra el piso.
El momento generó alarma inmediata entre los participantes, que se acercaron para asistirla tras el impacto. En paralelo, la transmisión en vivo fue interrumpida, una práctica habitual del programa ante situaciones sensibles o que requieren intervención médica.
El conductor del ciclo, Santiago del Moro, confirmó lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde informó que la actriz había sufrido una caída y estaba siendo atendida por profesionales de la salud.
El episodio se viralizó rápidamente, lo que incrementó la preocupación entre los seguidores del programa.
En los videos difundidos, se observa el momento posterior al golpe, con gritos y movimientos apresurados de los compañeros, que intentaban asistirla mientras aguardaban la llegada del equipo médico.
Atención médica
Tras la caída, Andrea del Boca recibió asistencia inmediata dentro de la casa y luego fue sometida a una evaluación más detallada por parte del equipo médico del programa. Según trascendió, el golpe se produjo principalmente en la zona del rostro y también habría afectado sus rodillas.
En medio de la incertidumbre inicial, surgieron distintas versiones sobre la gravedad del cuadro. Sin embargo, su hija, Anna Chiara, intervino públicamente para llevar tranquilidad y aseguró que la actriz se encontraba en buen estado, aunque bajo observación.
Por su parte, desde la producción del programa se indicó que se brindarían precisiones durante la gala siguiente, donde el conductor suele comunicar este tipo de situaciones de manera oficial.
En algunas versiones difundidas posteriormente, incluso se mencionó que la actriz habría sido retirada momentáneamente de la casa para una mejor evaluación médica, aunque este punto quedó sujeto a confirmación oficial.