La convivencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más críticas. Lo que comenzó como un cruce menor por el uso del lavarropas escaló rápidamente hacia una espiral de violencia que obligó a la producción a intervenir de manera inmediata, aplicando una sanción ejemplificadora que sacude el tablero del juego.
Gran Hermano: una agresión física derivó en una de las sanciones más severas del reality
Tras una discusión por tareas domésticas, Jennifer "Pincoya" Galvarini y Tamara Paganini protagonizaron un violento cruce que incluyó un escupitajo y café por los aires.
Las protagonistas del altercado fueron la chilena Jennifer “Pincoya” Galvarini y la histórica Tamara Paganini. El conflicto se originó cuando Paganini detuvo el funcionamiento de un electrodoméstico para buscar un toallón personal, desatando la furia de Galvarini. El intercambio verbal, cargado de ironía y exabruptos, se trasladó del lavadero a los dormitorios.
Agresión y respuesta
La tensión física se hizo presente cuando "Pincoya" abordó a su compañera con empujones y "pechazos". La situación alcanzó su punto más bajo en el patio de la casa: ante la cercanía de la ex GH 2001, la participante chilena la escupió, un acto considerado por la producción como una falta gravísima de respeto y salubridad.
Sin quedarse atrás, Paganini respondió arrojándole el contenido de su taza de café, lo que provocó una escena de caos absoluto. Galvarini intentó victimizarse alegando que el líquido estaba hirviendo y exigió asistencia médica a los gritos, recorriendo la casa en un estado de alteración total.
Sin embargo, minutos más tarde, el conductor Santiago del Moro aclaró durante la gala en vivo que las peritajes confirmaron que la bebida estaba fría.
El veredicto de "El Supremo"
La voz de Gran Hermano fue contundente al dirigirse a los habitantes de la casa, calificando lo ocurrido como “lamentable” y “penoso”. Si bien se evaluó la responsabilidad de ambas, el dueño de la casa determinó que la actitud de Galvarini fue la que quebró todos los límites de convivencia permitidos.
La sanción impuesta a la chilena es de carácter triple y afecta directamente su permanencia en el certamen:
- Nominación directa: Integra la placa de la próxima semana sin posibilidad de salvación.
- Anulación de voto: No podrá emitir sufragios en la gala de nominación.
- Inhabilitación: Queda excluida de la competencia por el liderazgo semanal.
Con esta decisión, la producción busca restablecer el orden en una casa donde la convivencia parece haberse vuelto insostenible, dejando a una de sus participantes más polémicas en una situación de extrema vulnerabilidad frente al juicio del público.