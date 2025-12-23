Santiago del Moro reveló que habrá un cambio histórico en la casa de Gran Hermano

En la antesala de una nueva edición del reality más popular de la televisión argentina, el conductor Santiago del Moro sorprendió al revelar una modificación inesperada en la casa de Gran Hermano: la emblemática pileta fue retirada por completo del jardín en medio de las remodelaciones.
Una transformación inesperada en la casa más famosa del país
El anuncio se conoció a través de lasredes sociales de Santiago del Moro, quien compartió una fotografía del predio durante las obras en la vivienda utilizada para el programa en Martínez, zona norte del conurbano bonaerense.
“Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen cambios en la casa más famosa”, publicó el conductor en su Instagram.
En la imagen podía verse el terreno con un enorme pozo donde hasta la temporada pasada se encontraba la pileta que fue escenario de romances, estrategias y discusiones a lo largo de distintas ediciones.
Expectativa por la nueva temporada
El reality, que continúa generando interés masivo, ya prepara su regreso renovado. Del Moro se ha convertido en el principal portavoz de las novedades y, según trascendió, la producción de Telefe avanza con modificaciones profundas que prometen sorprender a los televidentes.
Las transformaciones en la casa siempre generan especulaciones entre los fanáticos, ya que suelen anticipar cambios en la dinámica del programa, el diseño del juego o la convivencia entre los nuevos “hermanitos”.
La eliminación de la pileta abre un interrogante sobre cómo será la nueva edición del reality.
Gran Hermano con sello propio
La casa de Gran Hermano es uno de los elementos centrales del formato. Con más de 2.000 m² destinados al aislamiento del grupo de participantes y al seguimiento de sus vidas cotidianas bajo cámaras permanentes, el espacio es constantemente rediseñado para cada temporada a fin de mantener el factor sorpresa y la frescura del formato.
En temporadas recientes, el programa mantuvo altos niveles de audiencia y una fuerte presencia en redes sociales, consolidando a su producción como uno de los grandes eventos televisivos del país.
La eliminación de la pileta marca un punto de quiebre en la estética histórica de Gran Hermano y abre un interrogante sobre cómo será la nueva edición del reality. Con las remodelaciones en marcha y un conductor dispuesto a seguir generando expectativa, la cuenta regresiva para el regreso del programa ya empezó.