Lo anunció Del Moro

Vuelve una histórica: Tamara Paganini entra a "Gran Hermano Generación Dorada"

El reality sumará este lunes un ingreso con peso propio: se trata de una de las figuras más recordadas de la primera edición, quien entrará a la casa en reemplazo de Jennifer Mavinga y promete alterar un juego que ya venía cargado de tensiones.