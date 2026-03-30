Vuelve una histórica: Tamara Paganini entra a "Gran Hermano Generación Dorada"

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumará un ingreso de alto impacto con la llegada de Tamara Paganini, uno de los nombres más recordados en la historia del formato y una figura que supo marcar una época en la primera edición del programa.
El reality sumará este lunes un ingreso con peso propio: se trata de una de las figuras más recordadas de la primera edición, quien entrará a la casa en reemplazo de Jennifer Mavinga y promete alterar un juego que ya venía cargado de tensiones.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumará un ingreso de alto impacto con la llegada de Tamara Paganini, uno de los nombres más recordados en la historia del formato y una figura que supo marcar una época en la primera edición del programa.
El anuncio fue realizado por Santiago del Moro a través de sus redes sociales, donde confirmó que la mediática ingresará en reemplazo de Jennifer Mavinga, que dejó la competencia en medio de un clima de fuerte presión dentro del reality.
“No es una participante más” parece ser la idea que sobrevuela este regreso. Paganini no solo vuelve a la casa, sino que lo hace con el peso simbólico de haber sido una de las protagonistas absolutas del Gran Hermano de 2001, cuando el ciclo todavía daba sus primeros pasos en la televisión argentina.
En aquella edición conducida por Soledad Silveyra, Tamara se destacó por un perfil frontal, espontáneo y sin demasiados filtros. Esa forma de jugar la convirtió en una de las concursantes más populares de la temporada y en una de las personalidades más recordadas por el público.
Su participación llegó hasta la instancia final, aunque no logró quedarse con el triunfo, que finalmente fue para Marcelo Corazza. Aun así, su paso por el programa dejó una huella que siguió vigente con el correr de los años y la mantuvo como un ícono del reality.
Ahora, su regreso se da en un contexto muy distinto. La casa está partida, los perfiles de varios participantes crecieron y las alianzas se volvieron cada vez más decisivas en una temporada donde la producción viene apostando a cambios permanentes para reactivar el juego.
A 25 años de aquella primera experiencia, Tamara volverá a entrar a un escenario conocido, aunque con reglas, ritmos y tensiones distintas. Su desembarco no será uno más: llega en una instancia avanzada de la competencia y con la posibilidad de alterar el equilibrio de una casa que parece lejos de encontrar calma.