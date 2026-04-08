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¿Quién podría ingresar?

La casa de Gran Hermano intercambiará un participante con "La casa de los famosos" de EEUU

Santiago del Moro adelantó las novedades del reality más famoso del país a través de una historia en sus redes sociales. Aún no hay una fecha determinada para dicho movimiento, pero el cambio anunciado generó expectativa entre los seguidores del programa.

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Según explicó el conductor, un participante de Gran Hermano Argentina viajará por unos días para sumarse a La casa de los famosos, mientras que una figura de ese programa ingresará temporalmente a la casa más famosa del país. Aunque todavía no se confirmó la fecha en la que se concretará este movimiento, la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del ciclo.

La noticia llega en un momento sensible para el reality, luego de la salida definitiva de Andrea del Boca. Su abandono, vinculado a un accidente y a complicaciones de salud, dejó un vacío en la competencia y abrió la puerta a nuevas decisiones por parte de la producción para reconfigurar el juego.

Del Moro dio a conocer esta novedad a través de sus redes sociales y luego amplió la información sobre cómo funcionará la dinámica entre ambos formatos. La propuesta apunta a generar un fuerte impacto dentro de la casa, ya que el intercambio no solo modificará la convivencia, sino también las estrategias de los participantes.

A diferencia de Gran Hermano, La casa de los famosos reúne exclusivamente a celebridades, entre ellas actores, cantantes, influencers y distintas figuras mediáticas. Esa particularidad podría provocar un gran revuelo entre los jugadores argentinos, que deberán convivir con alguien ya acostumbrado a la exposición pública y a la presión del mundo del espectáculo.

El anuncio en redes de Santiago del MoroEl anuncio en redes de Santiago del Moro

La casa de los famosos

En Estados Unidos, este reality se convirtió en un fenómeno de audiencia gracias a una fórmula similar a la de Gran Hermano: aislamiento, nominaciones, eliminaciones y seguimiento permanente de las cámaras. Sin embargo, el hecho de contar con personalidades conocidas potencia aún más los conflictos, las alianzas y el impacto en redes sociales.

Con esta apuesta, Gran Hermano Generación Dorada buscará sumar tensión, sorpresa y nuevas historias en una etapa clave de la competencia. El intercambio promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la edición y podría marcar un antes y un después en el desarrollo del programa.

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos?

Laura Zapata, actriz mexicana de cine y televisiónLaura Zapata, actriz mexicana de cine y televisión
Caeli, influencer y creadora de contenido reconocida en MéxicoCaeli, influencer y creadora de contenido reconocida en México
Celinee Santos, modelo y actriz dominicana. Representó a su país en Miss Universe 2024Celinee Santos, modelo y actriz dominicana. Representó a su país en Miss Universe 2024
Horacio Pancheri, actor argentino radicado en MéxicoHoracio Pancheri, actor argentino radicado en México
Josh Martínez, influencer participante y ganador de Big Brother 19Josh Martínez, influencer participante y ganador de Big Brother 19
Laura González, modelo, influencer y periodista de espectáculosLaura González, modelo, influencer y periodista de espectáculos
Fabio Agostini, modelo fitness español y "veterano" de realities de competencia en España y LatinoaméricaFabio Agostini, modelo fitness español y "veterano" de realities de competencia en España y Latinoamérica
Stefano Piccioni, personalidad de televisión que saltó a la fama en el reality brasileño Túnel Do AmorStefano Piccioni, personalidad de televisión que saltó a la fama en el reality brasileño Túnel Do Amor
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