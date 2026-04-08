¿Quién podría ingresar?

La casa de Gran Hermano intercambiará un participante con "La casa de los famosos" de EEUU

Santiago del Moro adelantó las novedades del reality más famoso del país a través de una historia en sus redes sociales. Aún no hay una fecha determinada para dicho movimiento, pero el cambio anunciado generó expectativa entre los seguidores del programa.