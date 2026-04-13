¿De quién se trata?

Tras abandonar la competencia, Andrea del Boca ya tiene reemplazo en Gran Hermano

Para ocupar ese lugar de la actriz, la producción eligió a otra figura de gran trayectoria y fuerte vínculo con la televisión y la emoción popular. Se trata de Grecia Colmenares, una de las grandes artistas de la telenovela latinoamericana.