La casa volvió a tensarse de golpe. Este domingo, Gran Hermano resolvió aplicar una sanción colectiva luego de que uno de los participantes permaneciera en el patio mientras desde el exterior se escuchaban gritos vinculados al juego, una conducta expresamente prohibida por el reglamento.
Dura sanción en Gran Hermano: menos comida, sectores clausurados y agua caliente limitada
La producción del reality aplicó una sanción colectiva después de que los jugadores volvieran a romper una de las reglas centrales del programa. La medida recortó comodidades, presupuesto y servicios dentro de la casa.
La decisión fue comunicada por la voz de la casa, que no dejó margen para las interpretaciones y anticipó un castigo para todos los concursantes. La advertencia cayó como un baldazo de agua fría en un momento sensible de la competencia, con convivencias desgastadas y una semana marcada por la presión de la placa.
La producción dispuso una quita concreta de beneficios: el gimnasio y la pileta quedaron inhabilitados, el presupuesto destinado al mercado fue reducido al 50% y el uso de agua caliente quedó limitado a solo una hora por día. La medida impacta de lleno en la rutina de los jugadores y promete sumar malestar en la convivencia diaria.
Durante el descargo dentro de la casa, Nazareno reconoció que fue él quien se quedó algunos segundos de más en el patio para intentar entender qué decían los gritos que llegaban desde afuera. Su admisión lo dejó en una posición incómoda frente al resto, ya que el castigo alcanzó a todos por igual.
La sanción no solo modificó las condiciones materiales del encierro, sino que también volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles del reality: el respeto por las reglas. En una etapa en la que cada movimiento puede alterar el juego, el episodio agregó tensión interna y expuso otra vez el costo que puede tener una distracción en la casa más famosa del país.