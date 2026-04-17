Gran Hermano

"Sé de dónde viene”: La Maciel se sinceró y habló de la notificación judicial que recibió

Lejos de las estrategias, los romances o los enfrentamientos habituales entre participantes, un operativo de la Policía Federal en los estudios del canal derivó en una notificación judicial dentro del reality y tuvo a la participante como protagonista de una situación tan inesperada como tensa.