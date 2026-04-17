La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar bajo los focos, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno al juego. Todo ocurrió cuando trascendió que efectivos de la Policía Federal se habían presentado en las instalaciones de Telefe, en Martínez.
"Sé de dónde viene”: La Maciel se sinceró y habló de la notificación judicial que recibió
Lejos de las estrategias, los romances o los enfrentamientos habituales entre participantes, un operativo de la Policía Federal en los estudios del canal derivó en una notificación judicial dentro del reality y tuvo a la participante como protagonista de una situación tan inesperada como tensa.
Según la información que comenzó a circular, no se trataba de una detención, sino de una notificación formal relacionada con una causa judicial por presunta explotación sexual, en la que ya habría varias denuncias presentadas. La noticia generó impacto tanto en la producción como entre los trabajadores del canal, que durante horas mantuvieron un fuerte hermetismo mientras avanzaba el procedimiento.
Con el correr del tiempo, el episodio terminó trasladándose al interior del programa. Para comunicar la situación, la producción optó por utilizar el confesionario, el espacio en el que los participantes mantienen sus conversaciones privadas con la voz de Gran Hermano. Fue allí donde se vivió uno de los momentos más inesperados y delicados de la actual edición.
La secuencia, que rompió por completo con la dinámica habitual del reality, provocó sorpresa e incertidumbre tanto dentro como fuera de la casa. La aparición de una instancia judicial en medio del programa alteró el clima del juego y volvió a situar al ciclo en el centro de la atención mediática.
La Maciel en el confesionario
“Hola, Maciel”, se escuchó decir a Gran Hermano con un tono inusualmente serio. La participante, sin imaginar la magnitud de lo que estaba por suceder, respondió con naturalidad: “¿Cómo estás?”. La respuesta llegó de inmediato y cambió por completo el clima: “Tengo algo que comunicarte… en unos instantes te voy a llamar al confesionario debido a una notificación judicial que debés firmar”.
La frase, acompañada por música tensa, marcó un quiebre dentro de la casa. Minutos después, La Maciel ingresó al confesionario, donde firmó la documentación correspondiente en presencia de abogados del canal. Pero lo más fuerte ocurrió después, cuando regresó visiblemente afectada y decidió abrirse ante Gran Hermano.
“Me movió mucho la cabeza, mucho, porque sé de dónde viene”, comenzó diciendo, en un relato entrecortado que dejó ver su angustia. Según explicó, la situación estaría vinculada a un episodio de su pasado que, lejos de comprometerla, la tendría como denunciante. “Todo empezó cuando mi hermana… que ya no está en este mundo… vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata”, relató, visiblemente conmovida.
En ese contexto, aseguró que fue ella quien impulsó una denuncia que, con el paso del tiempo, derivó en detenciones y allanamientos. “Yo había denunciado a dos personas, junté testigos… y cuando cayeron presos, cayó mucha gente. Incluso fue noticia”, afirmó. Sin embargo, explicó que, tras ese proceso, comenzó a sufrir acoso en redes sociales y situaciones de hostigamiento que, según su versión, continúan hasta hoy.
La notificación judicial, lejos de generarle temor por su situación legal, la afectó por otro motivo. “No me movió por mí… yo siento que esto ya lo enfrenté y lo gané. Pero acá encerrada me está agarrando algo que no lo puedo controlar”, confesó, haciendo referencia al aislamiento propio del reality. Y agregó, con preocupación: “Siento que mi familia debe estar pasando mal”.
La participante habló con sus compañeros
Horas más tarde, ya en contacto con sus compañeros, profundizó su versión y fue categórica al rechazar cualquier acusación en su contra. “Jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie, jamás”, sostuvo con firmeza. En ese mismo intercambio, dejó entrever su teoría sobre el origen de la denuncia: “Se ve que me vieron acá adentro y no sé qué están armando ahí afuera”.
El clima dentro de la casa se volvió espeso. Sus compañeros intentaron contenerla y llevar tranquilidad, pero la participante no pudo ocultar su angustia. “Nunca tuve una denuncia en mi vida”, remarcó, insistiendo en su inocencia. Incluso recordó momentos difíciles que atravesó en el pasado: “Hasta casi me mataron. Tuve que vivir con la Gendarmería en la esquina de mi casa… cuidándome para entrar y salir”.