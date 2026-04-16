Gran Hermano

Una nueva placa de nominados y cambios en la votación modifican la dinámica de la casa

Con estrategias cruzadas, fulminaciones y votos espontáneos, nueve participantes fueron puestos a prueba de cara a la próxima gala de eliminación. La particularidad de esta semana es que durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo y luego se invertirá y pasará a ser negativo.