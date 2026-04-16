La séptima gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudir la casa con una de las placas más numerosas y tensas de la temporada. Entre fulminados, votos cruzados y movimientos estratégicos, nueve participantes quedaron en riesgo y el protagonismo recae ahora en la decisión del público.
Una nueva placa de nominados y cambios en la votación modifican la dinámica de la casa
Con estrategias cruzadas, fulminaciones y votos espontáneos, nueve participantes fueron puestos a prueba de cara a la próxima gala de eliminación. La particularidad de esta semana es que durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo y luego se invertirá y pasará a ser negativo.
La noche anterior Juan “Juanicar” Caruso, líder de la semana, utilizó su beneficio para enviar directamente a placa a Franco Zunino y Martín Rodríguez, una jugada determinante. Su decisión no solo tuvo peso estratégico, sino también un claro componente personal.
El beneficio del líder
“Voy a fulminar a Franco Zunino”, anunció sin rodeos, provocando una reacción inmediata del jugador, que aseguró que ya lo esperaba. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. “Voy a fulminar a Martín Rodríguez también. Le devuelvo la fulminación que me dio”, agregó, dejando en evidencia que en la casa las rivalidades pendientes siguen teniendo un fuerte impacto en el juego.
Con Franco y Martín ya nominados y sin posibilidad de votar, el resto de los participantes pasó por el confesionario para completar una placa que terminó reflejando una casa cada vez más dividida. A lo largo de la gala, quedaron expuestas las tensiones internas, las alianzas cambiantes y los nombres que empiezan a concentrar la mayor cantidad de rechazos.
Así votaron los jugadores
Entre los más votados estuvo La Maciel, que recibió puntos de varios compañeros, entre ellos Fabio Agostini (el participante de intercambio de La Casa de los Famosos), Luana Fernández, Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera y Yanina Zilli. También sumaron varios votos Danelik Galazán, Tamara Paganini y Eduardo Carrera, todos ellos atravesados por distintos conflictos dentro de la convivencia.
El detalle de la votación volvió a mostrar cómo se reacomodan las estrategias dentro de la casa. Fabio Agostini apuntó contra La Maciel y Yipio, mientras que Pincoya eligió a Danelik y Brian Sarmiento. Brian, por su parte, hizo uso de la nominación espontánea y repartió tres votos para Yipio y dos para Pincoya, en una jugada que no pasó inadvertida y que podría traer consecuencias en los próximos días.
Otro de los momentos destacados de la noche fue la nominación de Manuel Ibero, quien por disposición de Lola Tomaszeuski tuvo que votar con un esquema especial de 3, 2 y 1 puntos. Sus votos fueron para Tamara, Danelik y Eduardo, sumando aún más tensión a una gala ya cargada de cruces y especulaciones.
Además de las fulminantes, Juanicar también utilizó el peso extra de su liderazgo en la votación tradicional: le dio tres votos a Tamara y dos a Eduardo, reforzando así una tendencia que terminó siendo clave en el armado final de la placa.
Con el recuento ya cerrado, Santiago del Moro anunció a los nominados de la semana. La placa quedó conformada por Franco Zunino y Martín Rodríguez, ambos fulminados, junto a La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento. En total, nueve jugadores deberán someterse al veredicto del público en una semana que promete ser decisiva para el desarrollo del reality.
La particularidad de esta instancia no está solo en la cantidad de nominados, sino también en la modalidad de votación. Durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo, por lo que los espectadores deberán elegir a quién quieren que siga en la casa. Después, el sistema cambiará y pasará a ser negativo, con votos destinados a eliminar.