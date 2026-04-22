La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a recalentarse con una jugada que prometía mover fuerte la placa, pero terminó en sanción. Brian Sarmiento decidió usar la nominación fulminante contra Jennifer “Pincoya”, una de las participantes con las que mantiene una relación más tensa dentro del juego.
Brian fue con todo contra Pincoya, pero su fulminante quedó invalidada por Gran Hermano
El ex futbolista usó la fulminante contra la chilena, en medio de la pelea por la comida y los cruces dentro de la casa, pero la jugada quedó anulada poco después por una infracción al reglamento.
En el confesionario, el exfutbolista justificó su decisión con críticas directas hacia la chilena. Según expuso, la acusó de generar conflictos alrededor de la comida y de aprovechar los gritos del exterior para alterar la convivencia, en especial después de la sanción grupal que dejó a todos con menos recursos dentro de la casa.
El cruce entre ambos no apareció de la nada. Brian y Pincoya ya venían arrastrando una interna fuerte, con diferencias personales y estratégicas cada vez más visibles. A eso se sumó un episodio reciente en el que ella cuestionó abiertamente a Gran Hermano y recibió un duro llamado de atención.
Con ese contexto, la fulminante parecía una jugada de alto impacto. Pero el movimiento duró poco: después de que el “Big” anunciara que Pincoya había quedado fulminada, Brian contó delante de todos que él había sido quien la mandó a placa.
Ese detalle resultó decisivo. El reglamento prohíbe el voto cantado antes de que la placa quede conformada, por lo que Gran Hermano anuló rápidamente la fulminante. La maniobra, que podía modificar el tablero de la semana, terminó convertida en una exposición innecesaria del propio Brian.
Así, una de las herramientas más fuertes del juego quedó sin efecto por un error evitable. La pelea entre Brian y Pincoya, lejos de apagarse, quedó todavía más expuesta en una casa donde la convivencia ya venía atravesada por sanciones, gritos del exterior y alianzas cada vez más frágiles.