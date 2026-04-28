#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Definición clave

Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras un tenso mano a mano

El exfutbolista quedó fuera del reality por decisión del público luego de enfrentarse con Yisela “Yipio” Pintos en una de las galas más intensas de la temporada.

Ambos competidores llegaban al duelo con un historial de enfrentamientos dentro del reality.Ambos competidores llegaban al duelo con un historial de enfrentamientos dentro del reality.
Seguinos en
Por: 

En una noche cargada de tensión y expectativa, Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, tras perder en el voto telefónico frente a Yisela “Yipio” Pintos, en un duelo que mantuvo en vilo a la audiencia hasta el final.

El resultado se conoció durante la gala de eliminación del lunes, en la que el exjugador quedó afuera del certamen con el 54,2% de los votos negativos, en una definición ajustada y marcada por la rivalidad entre ambos participantes.

Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran HermanoBrian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano

Una gala marcada por la tensión

La jornada había comenzado con una placa numerosa que incluía a varios perfiles fuertes dentro de la casa. Con el correr de la noche, fueron saliendo de la zona de riesgo Franco Zunino, Danelik Galazán y Solange Abraham, lo que dejó planteado el mano a mano final entre Sarmiento y Pintos.

Ambos competidores llegaban al duelo con un historial de enfrentamientos dentro del reality. Desde las primeras semanas habían protagonizado cruces que los posicionaron como líderes de grupos opuestos, lo que convirtió la definición en una de las más esperadas por el público.

El clima dentro de la casa reflejó esa polarización. Mientras un sector aguardaba el resultado con preocupación, el otro se mostraba expectante ante la posibilidad de una salida que modificara el equilibrio interno. Finalmente, la decisión del público inclinó la balanza y determinó la salida del exfutbolista.

La gala, conducida por Santiago del Moro, también incluyó momentos de distensión, como el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana”, aunque el foco principal estuvo puesto en la eliminación.

Ambos competidores llegaban al duelo con un historial de enfrentamientos dentro del reality.Ambos competidores llegaban al duelo con un historial de enfrentamientos dentro del reality.

Reconfiguración del juego

La salida de Sarmiento no solo implicó la despedida de uno de los participantes con mayor protagonismo, sino que también reconfiguró el mapa de alianzas dentro del reality. Considerado por algunos como candidato a llegar a instancias finales, su eliminación generó repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.

Tras conocerse el resultado, las reacciones fueron dispares. Mientras algunos jugadores celebraron la continuidad de Pintos, otros evidenciaron el impacto por la salida de un integrante clave de su grupo. El propio Sarmiento se despidió de sus compañeros con mensajes de aliento y gestos afectuosos hacia sus aliados más cercanos.

En paralelo, la eliminación tuvo fuerte repercusión en redes sociales, donde el nombre del exfutbolista se convirtió en tendencia, con opiniones divididas entre quienes respaldaban su permanencia y quienes celebraron su salida del programa.

Con este resultado, Gran Hermano: Generación Dorada entra en una nueva etapa, con menos participantes y un escenario más abierto de cara a las próximas semanas. La salida de una figura de peso deja el juego en plena reconfiguración, donde las estrategias y alianzas volverán a redefinirse en busca de un lugar en la final.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Gran Hermano
Show
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro