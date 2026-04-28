En una noche cargada de tensión y expectativa, Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, tras perder en el voto telefónico frente a Yisela “Yipio” Pintos, en un duelo que mantuvo en vilo a la audiencia hasta el final.
Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras un tenso mano a mano
El exfutbolista quedó fuera del reality por decisión del público luego de enfrentarse con Yisela “Yipio” Pintos en una de las galas más intensas de la temporada.
El resultado se conoció durante la gala de eliminación del lunes, en la que el exjugador quedó afuera del certamen con el 54,2% de los votos negativos, en una definición ajustada y marcada por la rivalidad entre ambos participantes.
Una gala marcada por la tensión
La jornada había comenzado con una placa numerosa que incluía a varios perfiles fuertes dentro de la casa. Con el correr de la noche, fueron saliendo de la zona de riesgo Franco Zunino, Danelik Galazán y Solange Abraham, lo que dejó planteado el mano a mano final entre Sarmiento y Pintos.
Ambos competidores llegaban al duelo con un historial de enfrentamientos dentro del reality. Desde las primeras semanas habían protagonizado cruces que los posicionaron como líderes de grupos opuestos, lo que convirtió la definición en una de las más esperadas por el público.
El clima dentro de la casa reflejó esa polarización. Mientras un sector aguardaba el resultado con preocupación, el otro se mostraba expectante ante la posibilidad de una salida que modificara el equilibrio interno. Finalmente, la decisión del público inclinó la balanza y determinó la salida del exfutbolista.
La gala, conducida por Santiago del Moro, también incluyó momentos de distensión, como el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana”, aunque el foco principal estuvo puesto en la eliminación.
Reconfiguración del juego
La salida de Sarmiento no solo implicó la despedida de uno de los participantes con mayor protagonismo, sino que también reconfiguró el mapa de alianzas dentro del reality. Considerado por algunos como candidato a llegar a instancias finales, su eliminación generó repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.
Tras conocerse el resultado, las reacciones fueron dispares. Mientras algunos jugadores celebraron la continuidad de Pintos, otros evidenciaron el impacto por la salida de un integrante clave de su grupo. El propio Sarmiento se despidió de sus compañeros con mensajes de aliento y gestos afectuosos hacia sus aliados más cercanos.
En paralelo, la eliminación tuvo fuerte repercusión en redes sociales, donde el nombre del exfutbolista se convirtió en tendencia, con opiniones divididas entre quienes respaldaban su permanencia y quienes celebraron su salida del programa.
Con este resultado, Gran Hermano: Generación Dorada entra en una nueva etapa, con menos participantes y un escenario más abierto de cara a las próximas semanas. La salida de una figura de peso deja el juego en plena reconfiguración, donde las estrategias y alianzas volverán a redefinirse en busca de un lugar en la final.