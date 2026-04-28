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Nueva jugadora: Gladys “La Bomba Tucumana” entró este lunes a la casa más famosa del país

La cantante ingresó en lugar de Jessica La Maciel, quien decidió abandonar el reality más famoso del país por problemas personales. Como obsequio, llevó empanadas para sus nuevos compañeros.

"Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona", dijo Gladys. Foto: GH"Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona", dijo Gladys. Foto: GH
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Gladys “La Bomba Tucumana” se volvió furor este lunes por algo ajeno a la música y es porque la cantante se convirtió en la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Gladys ingresó en lugar de Jessica La Maciel, quien decidió abandonar el reality más famoso del país por problemas personales.

Previo a su ingreso a la casa, la artista exclamó: "Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona. Me gusta la casa, limpiar, cocinar y todavía tengo sueños", durante su video de presentación.

De esta manera, dejó en claro que no integrará Gran Hermano solamente como una reconocida cantante, sino que tiene la intensión de participar activamente del día a día junto al resto de los participantes.

Foto: GH"Me gusta limpiar", adelantó La Bomba.

Asimismo, “La Bomba Tucumana” no pasó desapercibida mientras se aproximaba a saludar a los demás integrantes, ya que lo hizo cantando “Vivir así es morir de amor”, el hit de Camilo Sesto, cargando una bandeja de empanadas tucumanas para compartir con sus compañeros y con una valija amarilla, en homenaje su éxito "La pollera amarilla".

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