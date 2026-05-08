La estadía de Gran Hermano: Generación Dorada continúa sumando momentos que generan repercusión en redes sociales y una de las protagonistas principales es Gladys La Bomba Tucumana. En las últimas horas, la cantante quedó en el centro de la escena luego de mostrarse muy cercana a Franco Zunino y Manuel Ibero dentro de la casa.
Gladys La Bomba Tucumana a los besos con dos participantes de Gran Hermano
La cantante protagonizó momentos de mucha cercanía con Franco Zunino y Manuel Ibero dentro de la casa, generando repercusión entre los seguidores del reality y múltiples comentarios en redes sociales.
Desde su ingreso al reality, Gladys dejó en claro su interés por Franco Zunino. Incluso, según se pudo ver en distintas conversaciones dentro de la casa, la artista manifestó sus intenciones de profundizar el vínculo una vez terminado el programa.
El acercamiento entre ambos avanzó durante la madrugada del viernes, cuando las cámaras captaron varios besos frente al resto de los participantes. La situación rápidamente se viralizó en redes y generó comentarios entre los seguidores del programa.
Cruces y tensión
La relación entre Gladys y Franco también provocó algunos momentos de tensión con Luana Fernández, quien previamente había mostrado interés por el personal trainer. Los cruces y las indirectas entre las participantes no pasaron desapercibidos para la audiencia.
La cantante, fiel a su estilo frontal y descontracturado, mantuvo una actitud de constante coqueteo desde los primeros días de convivencia.
El momento con Manuel
Antes de mostrarse a los besos con Zunino, las cámaras de la gala en vivo registraron una charla muy cercana entre Gladys y Manuel Ibero. Durante la conversación, la artista elogió el perfume del participante y jugó a dejarle marcas de labial en el rostro.
En medio del intercambio, la tucumana lanzó frases cargadas de picardía que sorprendieron a los presentes y que rápidamente circularon en redes sociales. La transmisión fue interrumpida por Santiago del Moro, dejando el momento inconcluso para el público.
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