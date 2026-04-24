"Huachicol"

Detuvieron en Argentina a un militar mexicano acusado de participar en una gran red de robo de combustible

Se trata del contralmirante Fernando Farías Laguna. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que el detenido, quien estaba prófugo desde 2025, tiene una orden de aprehensión por el delito delincuencia organizada con la finalidad de robar hidrocarburos.