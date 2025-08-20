Guerra entre bandas

Hallan seis cabezas humanas junto a una ruta en México

El macabro hallazgo de seis cabezas humanas en una ruta que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala pusieron de manifiesto la brutalidad de la guerra entre bandas criminales. El hecho se lo vincula directamente a la "ordeña" de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), una actividad ilícita.