Cartel de Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable en Estados Unidos
El narcotraficante cambiará su declaración de inocencia previa ante el juez Brian M. Cogan el próximo 25 de agosto en una corte de Nueva York, según se informó este lunes (18.08.2025) en una notificación judicial. De este modo, al declararse culpable, el cofundador de la histórica organización delictiva renuncia a comparecer en un juicio público.
Se trata de uno de los narcotráficantes más buscados de la historia.
El narcotraficante mexicanoIsmael 'El Mayo' Zambada cambiará su declaración de inocencia previa ante el juez Brian M. Cogan el próximo 25 de agosto en una corte de Nueva York, según se informó este lunes (18.08.2025) en una notificación judicial. De este modo, al declararse culpable, Zambada renuncia a comparecer en un juicio público.
El documento judicial no indica más detalles sobre el cambio de declaración de Zambada, que era uno de los narcos más buscados de México hasta su arresto.
Cambio de estrategia
En julio de 2024 Zambada llegó a El Paso (Texas) en un vuelo privado con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de un acuerdo con la Fiscalía, aunque las circunstancias de ese vuelo nunca se aclararon.
En sinonía con los Guzmán
Por su parte, la audiencia de Joaquín Guzmán López -quien también enfrenta cargos por tráfico de drogas- fue pospuesta por mutuo acuerdo del 15 de julio hasta el 15 de septiembre, entre sospechas de que también él se declarará culpable.
Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero Moreno”.
Este julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de 'el Chapo' se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.
Ovidio Guzmán. Archivo.
La declaración de culpabilidad del 'Mayo' Zambada y de Guzmán López parece responder a un cambio de estrategia del cartel de Sinaloa, que quiere evitar así la exposición pública de sus crímenes como la que supuso el muy mediático proceso contra el 'Chapo' Guzmán en Nueva York en 2019.
