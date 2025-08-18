Cambio de estrategia

Cartel de Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable en Estados Unidos

El narcotraficante cambiará su declaración de inocencia previa ante el juez Brian M. Cogan el próximo 25 de agosto en una corte de Nueva York, según se informó este lunes (18.08.2025) en una notificación judicial. De este modo, al declararse culpable, el cofundador de la histórica organización delictiva renuncia a comparecer en un juicio público.