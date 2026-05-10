Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en barrio María Selva, en la ciudad de Santa Fe, donde delincuentes ingresaron a una distribuidora comercial tras abrir un boquete en el techo y lograron llevarse una suma millonaria en efectivo, además de teléfonos celulares y distintos elementos electrónicos.
Millonario robo en una distribuidora en Santa Fe: ingresaron por el techo y los desvalijaron
Delincuentes ingresaron por el techo de la empresa ubicada en Gorostiaga al 2000. Violentaron una caja fuerte y escaparon con dinero, celulares y electrodomésticos.
El hecho ocurrió en el local “Instalaciones Comercial Walter Baras”, ubicado sobre calle Gorostiaga al 2000, jurisdicción de la Comisaría 5ª de la Unidad Regional I.
Fueron directo a la caja fuerte
Según se supo, el propietario del comercio se presentó cerca de las 16 para radicar la denuncia luego de advertir el ilícito al momento de abrir el negocio.
De acuerdo con su relato, alrededor de las 8 de la mañana ingresó a la oficina administrativa y encontró un marcado desorden. Minutos después constató la faltante del DVR correspondiente al sistema de cámaras de seguridad y advirtió además que la caja fuerte había sido violentada. Del interior sustrajeron varios millones de pesos en efectivo.
Los delincuentes también se llevaron teléfonos celulares que se encontraban en sus respectivas cajas, además de pequeños electrodomésticos, entre ellos pavas eléctricas y licuadoras.
Posteriormente, el comerciante se dirigió al sector trasero del galpón y observó un boquete en el techo junto a una ventana violentada, presuntos puntos utilizados por los autores para ingresar y escapar del lugar.
Peritajes en el lugar
Como es de práctica poco después arribaron al lugar peritos e inverstigadores de la PDI que comenzaron con la inspección de la escena en búsqueda de algún rastro.
El personal también hizo una recorrida por las inmediaciones al lugar del suceso para hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir movimientos sospechosos en la zona.
Otro dato que habría llamado la atención es que el comercio contaría con sistema de alarmas, aunque por causas que se intentan establecer la misma no se habría activado durante el robo. No está claro si eso fue por una falla o si los ladrones lograron neutralizarla.
Se trabaja para determinar si los intrusos actuaron con información previa sobre los movimientos internos y la existencia del dinero en el lugar.
La investigación quedó bajo las órdenes del fiscal Dr. Shailer y contó con la intervención de personal del Departamento Criminalístico Región 1 de la Policía de Investigaciones (PDI).