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Video: importante despliegue por un incendio en una aceitera de Chabás

El fuego se originó en una secadora de girasol y demandó un amplio operativo de Bomberos Voluntarios de la región. La Comuna local colaboró con el envío de camiones regadores para abastecer de agua durante las tareas.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergenciaLa magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia
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Este miércoles por la tarde se registró un incendio de grandes magnitudes en una planta aceitera de la localidad de Chabás y movilizó durante más de diez horas a dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros sectores de la fábrica.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en una secadora de girasol, generando una rápida combustión debido a la elevada temperatura y al material almacenado en el lugar.

10 horas de trabajo

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que se extendió durante el resto de la jornada.

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En las tareas participaron Bomberos Voluntarios de Chabás junto a efectivos y unidades provenientes de Arequito y Firmat, quienes colaboraron en las labores de enfriamiento.

Apoyo logístico

Además, la Comuna de Chabás brindó apoyo logístico mediante el envío de camiones regadores para reforzar el suministro de agua utilizado por las autobombas.

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Las actuaciones se desarrollaron en condiciones complejas debido a la gran concentración de humo y al riesgo de reinicio de focos calientes en el sector afectado. Aun se desconocen las causales del incendio.

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