Se conocieron las primeras imágenes

Cómo será "Elle", la precuela de "Legalmente rubia"

La serie se estrenará el próximo 1 de julio en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Sigue a Elle Woods (Lexi Minetree), mucho antes de Harvard, sumergida en las turbulentas aguas de sus estudios de bachillerato, donde se enfrenta a amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas.