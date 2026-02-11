Murió James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek

James Van Der Beek, ícono juvenil de fines de los 90 y protagonista de Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años. El anuncio fue realizado por su esposa, Kimberly, a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Su familia confirmó la noticia con un comunicado y recordó su lucha contra el cáncer colorrectal, diagnóstico que el actor había hecho público en noviembre de 2024.
James Van Der Beek, ícono juvenil de fines de los 90 y protagonista de Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años. El anuncio fue realizado por su esposa, Kimberly, a través de un comunicado difundido en redes sociales.
“Falleció pacíficamente esta mañana”, expresó el mensaje familiar, que también destacó que el actor atravesó sus últimos días “con valentía, fe y gracia”, y pidió privacidad para el duelo.
Van Der Beek había revelado en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal. En ese momento habló de un proceso personal llevado en silencio y del acompañamiento de su familia mientras continuaba con tratamientos.
A partir de ese diagnóstico, utilizó su visibilidad pública para concientizar sobre la enfermedad y la importancia de los controles, compartiendo reflexiones y actualizaciones sobre su camino de cuidado y recuperación.
Su salto a la fama llegó con Dawson Leery, el personaje central del drama adolescente emitido entre 1998 y 2003, una serie que se transformó en marca de época por su tono confesional y su impacto cultural.
El fenómeno también proyectó a figuras como Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, y dejó escenas y debates que, con el tiempo, se leyeron como antecedente de ficciones juveniles más audaces de las décadas siguientes.
En su carrera posterior, Van Der Beek buscó salir de la etiqueta del “ídolo teen” con papeles en cine y TV, y también con una veta de humor que lo llevó a parodiar su propia imagen en apariciones y proyectos virales.
Padre de seis hijos, en los últimos años priorizó su vida familiar mientras sostenía trabajos puntuales en la industria. Su muerte reactivó el recuerdo de una generación que creció con Dawson’s Creek como banda sonora emocional.