Hallaron muerto a DJ Young Slade en un lago de Atlanta
Su padre, el rapero Lil Jon, confirmó la noticia a los medios. “Estoy profundamente desconsolado por la trágica pérdida de nuestro hijo, Nathan Smith. Su madre [Nicole Smith] y yo estamos devastados”, comunicó.
“Nathan era la persona más amable que jamás conocerías”, dice la declaración de Lil Jon.
El rapero estadounidense Lil Jon dijo el viernes que su hijo, Nathan Smith, murió, confirmó el productor discográfico en una declaración conjunta con la madre de Smith después de que la policía encontró un cuerpo en un estanque al norte deAtlanta, Georgia.
“Estoy profundamente desconsolado por la trágica pérdida de nuestro hijo, Nathan Smith. Su madre [Nicole Smith] y yo estamos devastados”, decía el comunicado.
Lil Jon describió a su hijo como un “joven increíblemente talentoso” que era productor musical, artista, ingeniero y graduado de la Universidad de Nueva York.
"Gracias por todas las oraciones y el apoyo brindado para intentar localizarlo durante los últimos días. Gracias a todo el departamento de policía de Milton que participó", añadió el rapero de Snap Yo Fingers.
Nathan Smith, conocido profesionalmente como DJ Young Slade, salió de su casa en Milton "en circunstancias inusuales" la madrugada del martes, dijo la policía.
“Nathan era la persona más amable que jamás conocerías”, dice la declaración de Lil Jon. “Era inmensamente cariñoso, considerado, educado, apasionado y afectuoso; amaba a su familia y a sus amigos con todo su corazón”.
Era buscado
Smith, de 27 años, “salió corriendo de su casa y ha estado desaparecido desde entonces”, dijo la policía en un cartel de persona desaparecida que circuló en las redes sociales. “Se fue a pie y no tiene teléfono”, agregaban. “Podría estar desorientado y necesitar ayuda. Familiares y amigos están preocupados por su seguridad”.
La policía de Milton comenzó inmediatamente la búsqueda de Smith. Al no poder localizarlo, la policía y otras agencias ampliaron la zona para incluir un estanque cerca de su residencia. Poco antes del mediodía del viernes, buzos del departamento de bomberos del condado de Cherokee encontraron un cuerpo en el estanque.
"Se cree que el individuo es Nathan Smith, a la espera de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton", declaró la policía en un comunicado.
No hay indicios de crimen
“Según la investigación realizada hasta la fecha, no hay indicios de crimen”, declaró la policía. “Sin embargo, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Milton continuará tramitando esta investigación como una investigación abierta y activa”.
La policía dijo que no se darían a conocer más detalles hasta que el médico forense determinara la causa y la forma de la muerte.
Milton es una ciudad suburbana a unas 30 millas (48 km) al norte de Atlanta.
Lil Jon, nacido Jonathan Smith, es un rapero y productor de Atlanta, figura central del subgénero crunk del hip-hop. Es conocido por canciones como "Get Low" (2002) con su grupo East Side Boyz y "Turn Down for What" (2013) con DJ Snake.
También tiene una hija, Nahara, que nació en 2024.