El rapero Delaossa sufrió una caída desde 20 metros en el Movistar Arena

Miles de personas que asistieron al concierto de Delaossa en el Movistar Arena de Madrid vivieron un momento de máxima tensión cuando, en pleno espectáculo, el rapero sufrió una aparatosa caída desde una estructura elevada a casi 20 metros de altura a causa de un fallo en el arnés que lo sujetaba.
A pesar del golpe, el artista se reincorporó, continuó con la actuación y completó la noche ante la ovación de sus seguidores, aunque con una lesión en el hombro que fue confirmada por la organización tras el incidente.
Así fue el accidente y la reacción del público
El hecho se produjo en una de las partes más visuales del espectáculo, cuando Delaossa, cuya gira promociona su último álbum, se lanzó desde una plataforma elevada con la intención de impresionar a su público.
El arnés que debía asegurar su descenso falló justo en ese momento, provocando que el artista cayera violentamente sobre el escenario ante el asombro de los asistentes.
El silencio fue inmediato tras el impacto, y varios miembros del equipo técnico se acercaron para asistirlo mientras el rapero permanecía unos segundos tendido en el suelo.
El hecho se produjo en una de las partes más visuales del espectáculo
Luego de recibir atención rápida por parte del personal sanitario, se confirmó que había sufrido una dislocación en un hombro, además de golpes y contusiones en otras partes del cuerpo.
Tras una breve evaluación médica detrás del escenario, Delaossa sorprendió al público al regresar con el brazo en cabestrillo y continuar con la presentación. “No me voy a ir sin terminar esto”, dijo ante los aplausos de los presentes, que celebraron su determinación y compromiso con el concierto.
El espectáculo continúa pese a la lesión
Una vez retomado el show, el artista ajustó su dinámica escénica para adaptarse a su estado físico, reduciendo movimientos bruscos y apoyándose en su equipo para cumplir con el repertorio previsto.
Publicación posterior en redes sociales, Delaossa
La actitud de Delaossa fue uno de los temas más comentados entre los asistentes, quienes manifestaron su respeto y admiración por la forma en que afrontó la adversidad.
El incidente no pasó desapercibido en redes sociales, donde varios videos y comentarios sobre la caída se viralizaron rápidamente durante y después del concierto, mostrando la caída y la posterior continuidad de la actuación del músico.
Tras finalizar el concierto, el público despidió al rapero con una fuerte ovación y muestras de apoyo, mientras personal sanitario lo acompañaba nuevamente para proceder a una evaluación más completa.