Murió Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de “Duro de Domar”

El mundo del espectáculo argentino despidió a Juan Carlos Velázquez, el actor conocido por su personaje “El Mini” en ciclos televisivos como “Duro de Domar” y “Bendita TV”. La noticia de su muerte fue confirmada por familiares del artista.
El actor Juan Carlos Velázquez, recordado por “El Mini” en “Duro de Domar” y “Bendita TV”, falleció y la noticia fue confirmada por su familia. En 2024 había contado que estuvo internado por una complicación respiratoria.
El fallecimiento trascendió luego de una comunicación con el periodista Juan Etchegoyen, quien informó lo ocurrido a través de su cuenta en X. En el mensaje, expresó sus condolencias y recordó la figura del actor dentro de la televisión argentina.
Velázquez alcanzó notoriedad pública por su participación en el ciclo conducido por Roberto Pettinato, donde su personaje “El Mini” se volvió reconocido por el público. Con el paso del tiempo, también formó parte de “Bendita TV”, consolidando su presencia en la pantalla chica.
Si bien mantenía un perfil bajo fuera del trabajo televisivo, su figura quedó asociada a una etapa marcada de la televisión argentina, con participaciones que lo instalaron como un rostro identificable para distintas generaciones de televidentes.
En 2024, Velázquez había contado que fue internado de urgencia por un cuadro de gripe que se agravó. En declaraciones a un ciclo digital, relató que los síntomas avanzaron hasta generarle complicaciones para respirar y para caminar.
Según explicó en ese momento, ingresó al hospital acompañado por su hermano y quedó internado con diagnóstico de neumonía y obstrucción arterial. En las últimas horas no se informaron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento.