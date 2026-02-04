Tenía 64 años

Murió Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de “Duro de Domar”

El actor Juan Carlos Velázquez, recordado por “El Mini” en “Duro de Domar” y “Bendita TV”, falleció y la noticia fue confirmada por su familia. En 2024 había contado que estuvo internado por una complicación respiratoria.