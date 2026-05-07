Alimentación

Los 5 alimentos que más provocan hinchazón abdominal (y por qué es tan difícil evitarlos)

La distensión abdominal después de comer no siempre es un problema digestivo grave, pero sí puede tener un origen concreto: lo que está en tu plato. Conocer qué alimentos generan más gases e inflamación es el primer paso para sentirte mejor.