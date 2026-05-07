La hinchazón abdominal es una de las molestias digestivas más frecuentes. Muchas personas la experimentan a diario sin saber exactamente qué la desencadena. La respuesta, en la mayoría de los casos, está en la alimentación, aunque no siempre en los alimentos que se sospechan.
Los 5 alimentos que más provocan hinchazón abdominal (y por qué es tan difícil evitarlos)
La distensión abdominal después de comer no siempre es un problema digestivo grave, pero sí puede tener un origen concreto: lo que está en tu plato. Conocer qué alimentos generan más gases e inflamación es el primer paso para sentirte mejor.
La distensión abdominal ocurre cuando el intestino acumula gases en exceso, cuando la digestión se enlentece o cuando ciertos componentes de los alimentos fermentan en el colon. Este proceso es completamente natural, pero en algunas personas —y con ciertos alimentos— se vuelve exagerado y molesto.
A continuación, los cinco grupos alimentarios que con mayor frecuencia generan esa sensación de inchazon o abdomen inflado:
Legumbres sin remojo previo: Dejalas en agua 8–12 horas antes de cocinarlas y descartá esa agua. Reduce notablemente los gases.
Gaseosas y bebidas con gas: El CO₂ se libera directo en el tubo digestivo. El té de jengibre o menta es una buena alternativa.
Harinas refinadas y pan blanco: Retienen líquido y alimentan bacterias productoras de gas. Incorporar integrales de a poco ayuda.
Brócoli, coliflor y repollo crudos: Cocinarlos al vapor descompone la rafinosa, el compuesto que genera distensión abdominal.
Lácteos (en personas con intolerancia): El yogur y el kéfir suelen tolerarse mejor porque sus bacterias predigieren la lactosa.
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¿Por qué no es lo mismo para todos?
No todas las personas reaccionan igual ante los mismos alimentos. La microbiota intestinal —el conjunto de bacterias que habita en el colon— es única en cada individuo. Algunas personas tienen más bacterias productoras de gas, lo que hace que ciertos alimentos les generen más inflamación abdominal que a otras.
A esto se suman factores como la velocidad al comer, el nivel de estrés, el sedentarismo y la hidratación. Comer rápido, por ejemplo, implica tragar aire junto con los alimentos, lo que suma gas al sistema digestivo antes de que empiece la digestión.
EL DATO
Estudios sobre digestión sugieren que masticar cada bocado entre 20 y 30 veces puede reducir significativamente la entrada de aire al tracto digestivo, disminuyendo la sensación de hinchazon y distensión después de comer.
Cómo reducir la hinchazón sin eliminar grupos alimentarios
Los especialistas en nutrición no recomiendan eliminar estos alimentos de forma definitiva, ya que muchos tienen alto valor nutricional. La estrategia más efectiva es modificar la forma de prepararlos y consumirlos:
Legumbres: dejarlas en remojo 8 a 12 horas antes de cocinarlas y cambiar el agua de cocción reduce notablemente los compuestos fermentables.
Vegetales crucíferos: cocinarlos al vapor o saltearlos en lugar de consumirlos crudos facilita su digestión y disminuye la producción de gas.
Lácteos: optar por versiones sin lactosa o por fermentados como el yogur y el kéfir, que contienen bacterias que predigieren la lactosa, suele ser bien tolerado incluso por personas con intolerancia leve.
Harinas refinadas: incorporar gradualmente harinas integrales y cereales de digestión más lenta permite que la microbiota intestinal se adapte sin generar un exceso de gas.
Cuándo consultar a un médico
Si la hinchazón abdominal es constante, se acompaña de dolor, cambios en el tránsito intestinal o pérdida de peso sin causa aparente, es fundamental hacer una consulta médica. Estos síntomas pueden indicar una patología que requiere diagnóstico, como el síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca u otras afecciones digestivas.
El punto de partida, en cualquier caso, es prestar atención a qué se come, cómo se come y cómo responde el cuerpo. Llevar un registro de los alimentos que generan más distensión abdominal puede ser de gran ayuda para identificar los desencadenantes personales y encontrar el equilibrio digestivo.