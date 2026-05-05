La retención de líquidos es una de las molestias más frecuentes en la población adulta. Se manifiesta como hinchazón, pesadez o aumento transitorio de peso y, aunque suele ser leve, puede generar incomodidad en la vida diaria.
Retención de líquidos: causas, síntomas y cómo reducirla con hábitos simples
La sensación de pesadez puede estar relacionada con hábitos diarios y, en la mayoría de los casos, puede mejorar con cambios simples en la rutina.
Qué es la retención de líquidos y por qué ocurre
El cuerpo humano mantiene un equilibrio constante de líquidos. Cuando ese balance se altera, el organismo acumula agua en los tejidos, lo que produce la sensación de hinchazón, especialmente en piernas, tobillos, abdomen o manos.
Entre las causas más habituales se encuentran los hábitos cotidianos. El consumo excesivo de sal es uno de los principales factores, ya que favorece la acumulación de agua en el organismo. A esto se suma el sedentarismo, que dificulta la correcta circulación y favorece la retención.
También influyen otros aspectos como los cambios hormonales, especialmente en mujeres, el calor, que dilata los vasos sanguíneos, y pasar muchas horas sentado o de pie.
En la mayoría de los casos, no se trata de un problema grave, pero sí de una señal del cuerpo que invita a revisar la rutina diaria.
Señales que pueden indicar retención de líquidos
La retención de líquidos no siempre se percibe de la misma manera. Algunas personas la identifican rápidamente, mientras que en otras puede pasar desapercibida.
Los síntomas más comunes incluyen:
Hinchazón en piernas, pies o manos
Sensación de pesadez corporal
Ropa o calzado que ajusta más de lo habitual
Aumento leve de peso en pocos días
Estos signos suelen aparecer al final del día o después de períodos prolongados sin movimiento.
Cómo reducir la retención con hábitos simples
En la mayoría de los casos, la retención de líquidos puede mejorar con cambios sencillos en la vida cotidiana.
Uno de los principales es la hidratación. Aunque parezca contradictorio, tomar suficiente agua ayuda al organismo a eliminar líquidos acumulados. Cuando el cuerpo no recibe agua en cantidad adecuada, tiende a retenerla.
El movimiento también cumple un rol clave. Caminar, estirarse o realizar actividad física favorece la circulación y evita la acumulación de líquidos en las extremidades.
Otro punto importante es la alimentación. Reducir el consumo de sal y de alimentos ultraprocesados puede marcar una diferencia significativa. Incorporar frutas y verduras también contribuye a mejorar el equilibrio del organismo.
Además, elevar las piernas unos minutos al día puede ayudar a aliviar la sensación de pesadez, especialmente en quienes pasan muchas horas sentados o de pie.
Cuándo prestar atención
Si bien la retención de líquidos suele ser leve y transitoria, es importante consultar si aparece de forma persistente, se acompaña de dolor o se presenta de manera repentina.
En esos casos, puede ser necesario evaluar otras causas y recibir orientación profesional.
La retención de líquidos es, en muchos casos, una señal del cuerpo vinculada al estilo de vida. Lejos de ser un problema aislado, suele estar relacionada con la alimentación, el movimiento y la hidratación.
Incorporar pequeños cambios puede no solo aliviar la hinchazón, sino también mejorar el bienestar general.