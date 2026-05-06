Este 6 de mayo se celebra el Día Internacional sin Dietas, una fecha que busca no solo cuestionar los estándares de belleza inalcanzables, sino también alertar sobre los riesgos de las dietas restrictivas que proliferan, especialmente en redes sociales. En un contexto donde la presión estética y la "cultura de la delgadez" impactan directamente en la salud mental y física, los especialistas proponen volver a lo básico: escuchar al cuerpo y nutrirlo de forma equilibrada, sin prohibiciones que generen ansiedad.
¿Comer bien o vivir con restricciones?: el desafío de derribar mitos en el Día Internacional sin Dietas
Esta efeméride invita a reflexionar sobre nuestra relación con la comida y el cuerpo. Expertos advierten sobre los peligros de las "soluciones mágicas" y proponen un cambio de paradigma hacia la alimentación consciente.
El origen de una lucha contra los estereotipos
La iniciativa nació en 1992, impulsada por la feminista británica Mary Evans Young, quien tras superar la anorexia decidió alzar la voz contra la industria de los productos dietéticos y los peligros de los desórdenes alimenticios. Desde entonces, la jornada se convirtió en un símbolo global para celebrar la diversidad corporal y denunciar la "gordofobia".
En la actualidad, el mensaje cobra más fuerza que nunca. La nutrición moderna está virando desde el conteo obsesivo de calorías hacia un enfoque más integral. Según los profesionales, el concepto de "dieta" como algo temporal y restrictivo ha fracasado, dando paso a la necesidad de construir hábitos sostenibles en el tiempo.
Los peligros de las restricciones extremas
Uno de los puntos centrales de esta efeméride es visibilizar las consecuencias negativas de las dietas de moda. La ciencia ha demostrado que las restricciones severas suelen derivar en el famoso "efecto rebote", pero lo más preocupante son las secuelas psicológicas:
- Aumento del cortisol: el estrés de estar "a dieta" eleva esta hormona.
- Relación tóxica con la comida: se empieza a clasificar a los alimentos como "buenos" o "malos", generando culpa tras la ingesta.
- Riesgo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA): las dietas extremas son, muchas veces, la puerta de entrada a patologías graves.
Nutrición real: comer con placer y conciencia
Frente a los mitos de la alimentación saludable, los expertos sugieren que "saludable" no es sinónimo de "insípido" o "escaso". El secreto reside en la alimentación consciente (mindful eating), que consiste en prestar atención a las señales de hambre y saciedad del organismo.
Para derribar los viejos mitos, es fundamental entender que no existen alimentos milagrosos ni alimentos prohibidos. La clave está en la frecuencia y la porción, permitiéndose disfrutar de lo que nos gusta sin etiquetas sociales que estigmaticen el placer de comer.
Celebrar el Día Internacional sin Dietas es, en definitiva, un acto de salud. Implica aceptar que todos los cuerpos son diferentes y que la salud no se mide únicamente en una balanza. El desafío para la sociedad santafesina, y el mundo en general, es empezar a valorar el bienestar integral por encima de la estética impuesta, fomentando una educación alimentaria basada en el respeto y el autocuidado.