La alimentación consciente se posiciona como una tendencia que busca dejar atrás las dietas restrictivas para dar paso a una relación más saludable con la comida.
Alimentación consciente: cómo mejorar tu dieta sin caer en restricciones extremas
Se recomienda priorizar alimentos naturales y escuchar las señales del cuerpo para lograr un equilibrio sostenible.
Comer mejor, no menos
Uno de los principales errores es asociar la alimentación saludable con la restricción. Sin embargo, el enfoque actual apunta a mejorar la calidad de los alimentos, no necesariamente a reducir su cantidad.
Incorporar alimentos frescos, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, permite cubrir las necesidades nutricionales sin necesidad de eliminar grupos enteros de alimentos.
También es importante prestar atención a las porciones y a la forma en que se come. Comer rápido o frente a pantallas puede dificultar la percepción de saciedad, lo que lleva a un consumo mayor al necesario.
Escuchar al cuerpo
La alimentación consciente propone reconectar con las señales internas de hambre y saciedad. Esto implica comer cuando el cuerpo lo necesita y detenerse cuando aparece la sensación de satisfacción.
Además, invita a disfrutar de la comida sin culpa, entendiendo que ningún alimento es “prohibido” si se consume con moderación.
Este enfoque no solo mejora la relación con la comida, sino que también puede contribuir a mantener un peso saludable sin recurrir a dietas extremas que suelen ser difíciles de sostener en el tiempo.