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Incendio y destrucción total de un remises en barrio Fomento 9 de Julio

El fuego se desató en Córdoba al 3000 y consumió en su totalidad un Fiat Cronos que estaba estacionado. Bomberos trabajaron más de una hora y se investigan las causas del siniestro.

El momento en que los bomberos luchan contra las llamas. Foto: GentilezaEl momento en que los bomberos luchan contra las llamas. Foto: Gentileza
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Un automóvil que funcionaba como remis fue consumido por las llamas durante la madrugada de este martes en barrio Fomento 9 de Julio. El hecho ocurrió en la zona de Córdoba al 3000 y demandó la intervención de bomberos y personal policial.

De acuerdo a las primeras informaciones, el foco ígneo se desató alrededor de la 1.15 y afectó de manera generalizada a un Fiat Cronos de color verde, que se encontraba estacionado sobre la mano norte de la arteria, con su frente orientado hacia el oeste.

Fuego generalizado

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el proceso combustivo se encontraba avanzado y comprometía la totalidad del vehículo, propulsado a GNC y nafta.

Ante esta situación, se procedió a la extinción mediante una línea de una pulgada, tarea que permitió sofocar las llamas y realizar posteriormente el enfriamiento de la estructura afectada.

Voceros indicaron que el rodado era utilizado como remis y que, al momento del siniestro, no se encontraba en circulación.

Pérdidas totales

Como consecuencia del incendio, las pérdidas fueron totales. El vehículo quedó completamente destruido por la acción del fuego.

En el lugar se hizo presente personal policial de la P.A.T., a cargo de un subinspector, mientras que también se encontraba el propietario del automóvil.

Finalizadas las tareas operativas cerca de las 2.10, los bomberos regresaron a su base sin novedades, en tanto que se dio inicio a las actuaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro, que por el momento no fue establecido.

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