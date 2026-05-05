Un operativo policial realizado en la ciudad de La Plata derivó en la captura de tres personas y en el secuestro de armas de fuego, balas y estupefacientes, en el marco de una investigación iniciada tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un menor manipular un arma de fuego.
Detenidos por filmar a su bebé empuñando un arma de fuego y subir el video a las redes sociales
Los padres de la criatura fueron detenidos en La Plata. Encontraron un revólver, balas y drogas. El video fue grabado en Punta Lara.
El procedimiento se desplegó el pasado jueves 30 de abril en una vivienda ubicada en la calle 116 entre 515 y 516, en la localidad de Ensenada, luego de que se viralizaran imágenes en Instagram, plataforma en la que aparece el niño con el revólver, acompañado de una mujer.
Tres detenidos
Los oficiales a cargo del caso pudieron identificar a una de las involucradas como Brisa Ariana Rodríguez, de 24 años, conocida con el alias “La Tumba”, quien aparecía junto al niño en la filmación, por lo que, con estos elementos, la Justicia otorgó una orden de allanamiento.
Los oficiales identificaron a los ocupantes de la vivienda y arrestaron a Rodríguez, María del Valle Godoy (39) y a Nahuel Gabriel Melgarejo (35) e incautaron un revólver sin marca ni numeración con tres balas colocadas, y una munición calibre .32; además, se llevaron una réplica de arma de fuego y drogas.
Según el informe oficial, se secuestraron 297 gramos de marihuana y nueve envoltorios de cocaína con un peso total de 2,5 gramos, que tras los test orientativos arrojaron resultado positivo.
Se investiga
La causa es investigada por las fiscalías 17 y 18 de La Plata, mientras que se labraron cargos por infracción a la Ley 23.737 de drogas.
En ese marco se dio intervención al Servicio Local de Niñez y Adolescencia, que deberá evaluar la situación del menor involucrado en el video.