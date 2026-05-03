Una multitudinaria manifestación conmocionó a Pune, en India, donde cientos de personas bloquearon la autopista Mumbai-Bengaluru durante varias horas para exigir justicia por la violación y asesinato de una niña de cuatro años. La protesta, que incluyó escenas de fuerte impacto, generó un colapso total del tránsito en una de las rutas más importantes de la región.
India: bloquearon una autopista tras el crimen “atroz” de una nena de cuatro años
La niña fue violada y asesinada. Las autoridades consideraron el hecho como "una mancha para la humanidad· y ordenaron reunir pruebas contundentes para garantizar una condena ejemplar, incluso contemplando la pena de muerte.
El hecho ocurrió en la zona del puente Navale, donde familiares de la víctima y manifestantes colocaron el cuerpo en la calzada como forma de reclamo. La medida se extendió durante aproximadamente cuatro horas y derivó en extensos embotellamientos, tal como se observa en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Un crimen que conmociona a India
Según la investigación policial, el principal acusado —un hombre de 65 años con antecedentes— habría engañado a la niña con comida en el distrito de Bhor, para luego abusar de ella y asesinarla brutalmente. Fue detenido gracias a imágenes de cámaras de seguridad que lo captaron junto a la víctima.
El caso quedó bajo las estrictas disposiciones de la Ley POCSO y del Bharatiya Nyaya Sanhita, y el imputado permanecerá bajo custodia mientras avanza la causa judicial.
Reacción política y pedido de justicia rápida
La viceprimera ministra de Maharashtra, Sunetra Pawar, calificó el hecho como una “mancha para la humanidad” y aseguró acompañamiento total a la familia. Además, solicitó un juicio rápido ante el ministro principal Devendra Fadnavis.
Por su parte, el viceprimer ministro Eknath Shinde ordenó reunir pruebas contundentes para garantizar una condena ejemplar, incluso contemplando la pena de muerte.
Indignación social y reclamos institucionales
La Comisión Nacional de la Mujer intervino de oficio y calificó el hecho como “atroz”, remarcando la necesidad urgente de reforzar la seguridad infantil. También solicitó que el proceso sea supervisado en un tribunal especial de vía rápida para asegurar justicia sin demoras.
El caso generó una ola de indignación en toda la India y reavivó el debate sobre la protección de los menores y la eficacia del sistema judicial frente a delitos de extrema gravedad.
Las imágenes de la manifestación muestran el nivel de tensión y desesperación de los manifestantes, con una autopista completamente paralizada y una multitud reclamando justicia en medio de un fuerte operativo policial.