India: rescataron a una recién nacida que fue enterrada viva

Una bebé de 20 días que fue encontrada enterrada viva en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, está luchando por sobrevivir, dijeron las autoridades del hospital.
El incidente tuvo lugar en el distrito de Shahjahanpur, en el estado más poblado de la India. La bebé tiene 20 días y está siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la facultad de medicina y el hospital públicos de la zona. No es un caso aislado.
Fue encontrada por casualidad cuando un pastor, que había llevado sus cabras a pastar a la zona, escuchó débiles gritos que provenían de debajo de un montículo de tierra.
Al acercarse, vio una pequeña mano que sobresalía del barro. Tras alertar a los aldeanos, llamaron a la policía, que acudió y desenterró al bebé.
La policía no ha dicho quiénes son los sospechosos del crimen, pero casos similares de abandono e intentos de matar a niñas se atribuyen a la preferencia de la India por los hijos varones, que se reconoce ampliamente como la razón de su desigual proporción de género.
El director de la facultad de medicina, Dr. Rajesh Kumar, dijo a la BBC que la bebé fue llevada el lunes cubierta de tierra y jadeando en busca de aire porque el barro había entrado en su boca y fosas nasales.
"Estaba en estado crítico, presentaba síntomas de hipoxia o deficiencia de oxígeno. Había sido picada por insectos y también por algún animal", explicó el Dr. Kumar.
"Después de 24 horas, vimos una leve mejoría en su estado, pero desde entonces ha empeorado. Ha desarrollado una infección", añadió.
El Dr. Kumar dijo que creía que la bebé había sido encontrada poco después de ser enterrado porque sus "heridas estaban frescas".
Un equipo de médicos, incluido un cirujano plástico, estaban tratando al bebé y tratando de controlar su infección, dijo.
"El pronóstico es grave, pero estamos haciendo todo lo posible para salvarla", añadió.
Un oficial de policía afirmó que sus intentos por localizar a los padres del bebé aún no habían tenido éxito. La línea de ayuda infantil del estado había sido informada sobre el bebé, añadió el oficial.
El incidente de Shahjahanpur no es la primera vez que una bebé es abandonada a su suerte en India. En 2019, la BBC informó sobre una bebé prematura que fue encontrada enterrada viva en una vasija de barro. Tras semanas en el hospital, los médicos afirmaron que se había recuperado .
La India es conocida por tener una de las peores proporciones de género del mundo. Las mujeres enfrentan discriminación social de por vida y las niñas son consideradas una carga financiera, especialmente en las comunidades pobres.
Los activistas dicen que la preferencia tradicional por los hijos varones ha significado que millones de niñas se pierdan por feticidio e infanticidio a lo largo de los años.
Aunque la mayoría de los fetos femeninos no deseados son abortados con la ayuda de clínicas ilegales de determinación del sexo, los casos de niñas asesinadas después del nacimiento tampoco son raros.
