Lucha por su vida

India: rescataron a una recién nacida que fue enterrada viva

El incidente tuvo lugar en el distrito de Shahjahanpur, en el estado más poblado de la India. La bebé tiene 20 días y está siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la facultad de medicina y el hospital públicos de la zona. No es un caso aislado.