Un video que muestra un ataque contra una monja católica francesa e investigadora arqueológica en Jerusalén ha provocado una repulsa generalizada y ha sido denunciado como un "acto vergonzoso" por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.
Un hombre atacó a una monja francesa que caminaba por las calles de Jerusalén
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí denuncia el "acto vergonzoso" después de que un video mostrara a un hombre empujando a una religiosa al suelo y pateándola.
En el video, un hombre se acerca corriendo por detrás de la monja mientras camina por la calle y la empuja con fuerza, de modo que la víctima casi se golpea la cabeza contra un bloque de piedra. Tras alejarse unos pasos, el agresor, que parece ser judío, regresa para patear a la monja mientras yace en el suelo y solo se detiene cuando un transeúnte interviene.
La monja sufrió un rasguño en el rostro, pero no se reportaron heridas graves. La policía israelí informó del arresto de un hombre de 36 años y que continuará actuando con mano dura y tolerancia cero para preservar y mantener un entorno seguro y digno para todas las etnias y religiones en la ciudad de Jerusalén.
Monte Sión: Un lugar sagrado bajo tensión creciente
El ataque tuvo lugar en el Monte Sión, cerca del sitio venerado por el pueblo judío como la tumba del rey David, y del Cenáculo, considerado tradicionalmente por los cristianos como el lugar de la Última Cena.
El consulado francés condenó enérgicamente el ataque y declaró el día X : “Francia exige que el autor de la agresión sea llevado ante la justicia por este acto y que se haga justicia”.
El director de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, el padre Olivier Poquillon, dijo que la monja era investigadora de la escuela y añadió que esperaba una respuesta firme de las autoridades.
“Este no es un incidente aislado, sino parte de un preocupante patrón de creciente hostilidad hacia la comunidad cristiana y sus símbolos”, declaró la Universidad Hebrea de Jerusalén, señalando que la víctima era un “apreciado colaborador académico en el descubrimiento del patrimonio de esta tierra”.
“Un ataque contra sus académicos es un ataque contra la comunidad científica mundial”, declaró la universidad en un comunicado citado por el Jerusalem Post .
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado en el que afirmaba que el ataque era un “acto vergonzoso que contradice directamente los valores de respeto, coexistencia y libertad religiosa sobre los que se fundó Israel y a los que sigue profundamente comprometido”.
Implicancias del ataque en la percepción global de Israel
El gobierno de coalición gobernante ha fomentado el auge del nacionalismo religioso israelí. Las comunidades cristianas palestinas en Cisjordania, algunas de las más antiguas del mundo, han sufrido un acoso creciente por parte de los colonos israelíes en los últimos años.
Sin embargo, el gobierno se ha visto avergonzado por el aumento de la hostilidad hacia los clérigos cristianos en Jerusalén y por incidentes que se han viralizado en internet, en un momento en que la popularidad de Israel en Occidente está en marcado declive.
El mes pasado, un soldado israelí fue grabado destrozando una estatua de Jesús con un mazo en el sur del Líbano. Él y otro soldado, que filmó el ataque, fueron encarcelados durante 30 días, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró estar "conmocionado y entristecido" por el incidente.
El Centro de Datos sobre Libertad Religiosa (RFDC, por sus siglas en inglés), una red de voluntarios israelíes, registró 31 incidentes de acoso contra cristianos en los primeros tres meses de este año. La mayoría de los incidentes consisten en escupir o dañar la propiedad de la iglesia, y el violento ataque de esta semana es sumamente inusual.
Sin embargo, la RFDC afirmó que sus cifras subestiman seriamente la magnitud del problema, ya que las congregaciones ortodoxas tienden a no denunciar incidentes.
El grupo relató que un monasterio en Mea Shearim les había dicho que no había habido “incidentes significativos”, pero añadió: “La verdad es que casi no salíamos de casa. En ocasiones, cuando salíamos, los niños escupían y blasfemaban contra el nombre del Señor Jesús. No puedo decirles cuántas veces ocurrió esto”.