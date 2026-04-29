Las autoridades de Sri Lanka informaron que 22 monjes budistas fueron arrestados por poseer más de 110 kilogramos de cannabis —sustancia ilegal en esta nación del sur de Asia— en el aeropuerto internacional de la capital, Colombo, en lo que constituye la mayor incautación de drogas registrada hasta la fecha en dicha terminal.
Arrestaron a 22 monjes budistas por llevar más de 110 kg de cannabis en el aeropuerto de Colombo
Las autoridades señalaron que los hombres, quienes regresaban de Tailandia, portaban maletas que contenían cada una más de cinco kilogramos de cannabis en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, según informó la prensa local.
Denuncia anónima
La policía indicó que la operación se llevó a cabo gracias a un aviso confidencial.
Las autoridades alegan que las drogas estaban ocultas dentro del equipaje, y que para lograrlo habían usado dobles fondos especialmente modificados.
El valor estimado de los estupefacientes supera los US$ 3,45 millones (1.100 millones de rupias), según el portal oficial de noticias del Gobierno.
Sri Lanka impone penas severas para los delitos relacionados con las drogas, y sus aeropuertos han implementado tecnología para detectar artículos ilícitos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Los arrestos por delitos de drogas pueden derivar en detenciones indefinidas sin cargos formales y en largas penas de prisión en caso de condena.
Este incidente marca la primera ocasión en que monjes budistas son arrestados en el aeropuerto portando drogas ilegales.
El grupo, compuesto por hombres jóvenes procedentes de diversas partes de Sri Lanka, había viajado a Tailandia el 22 de abril utilizando pasajes proporcionados por un patrocinador, informaron los medios, citando a los investigadores policiales.
La Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka está investigando si estas actividades de contrabando guardan relación con redes locales de tráfico de drogas.
Los monjes comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Negombo para dar continuidad a los procedimientos legales y a las investigaciones, según informaron los medios estatales.