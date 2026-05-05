Santa Fe

"Mañana traigo el fierro y te voy a dar tiros"; insólita amenaza de una mujer a otra frente a un colegio

El incidente ocurrió al mediodía cuando padres retiraban a sus hijos del colegio Nuestra Señora de Lourdes. Horas después, la policía secuestró un arma en la casa de la agresora que terminó aprehendida.