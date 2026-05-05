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"Mañana traigo el fierro y te voy a dar tiros"; insólita amenaza de una mujer a otra frente a un colegio

El incidente ocurrió al mediodía cuando padres retiraban a sus hijos del colegio Nuestra Señora de Lourdes. Horas después, la policía secuestró un arma en la casa de la agresora que terminó aprehendida.

Personal policial secuestró el arma y aprehendió a la violenta mujer. Foto: GentilezaPersonal policial secuestró el arma y aprehendió a la violenta mujer. Foto: Gentileza
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Un episodio de extrema violencia a la hora de salida de una escuela derivó en un procedimiento policial con una mujer aprehendida y el secuestro de un arma de fuego. El hecho se registró el lunes alrededor del mediodía frente al Colegio Nuestra Señora de Lourdes, sobre calle Agustín Delgado.

De acuerdo a fuentes policiales, la denuncia fue radicada por una mujer, quien señaló haber sido amenazada por otra mujer tras un conflicto previo.

Amenazas en la vía pública

Según se supo, el incidente se produjo cerca de las 12.15 cuando la denunciante se encontraba retirando a su hijo del establecimiento educativo. En ese momento fue interceptada por una mujer, con quien había mantenido un desacuerdo horas antes a través de mensajes de WhatsApp.

Siempre según el testimonio, la situación escaló rápidamente: la acusada habría incitado a una pelea física en plena calle. Ante la negativa de la víctima —quien le advirtió la presencia de menores en el lugar— la mujer comenzó a proferir amenazas de muerte a viva voz.

“¿Querés tiro? Te voy a dar tiro, mañana traigo el fierro y te voy a dar tiro”, habría expresado, generando preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Allanamiento, aprehensión y arma secuestrada

Tras la denuncia, tomó intervención el fiscal en turno, Dr. De Pedro, quien dispuso una serie de medidas. Personal policial de la Seccional 6ta. con colaboración de efectivos de la Seccional 3ra. y personal policial femenino, llevó adelante una requisa en un domicilio de calle Grandoli al 10200, en barrio Cabaña Leiva.

Coronel Dorrego allanamientos. Foto: Flavio Raina.La agresora fue trasladada a sede policial. Foto: archivo El Litoral

Como resultado del procedimiento, los uniformados aprehendieron a la mujer sindicada y secuestraron un arma de fuego, elemento clave para la investigación en curso.

Las actuaciones se iniciaron en la Seccional 6ª y continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se aguardan nuevas disposiciones judiciales en el marco de la causa por amenazas.

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