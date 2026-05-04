Un violento incidente se registró durante la siesta de este lunes en las calles de Alto Verde, distrito costero de la zona este de la ciudad de Santa Fe, del otro lado del río.
Baleado en Alto Verde: “No pasa nada, son cosas nuestras”
El herido es un hombre de 51 años que recibió una perdigonada en su pierna izquierda. Fue trasladado de urgencia al hospital. No aportó información sobre lo ocurrido al ser consultado por la policía.
En inmediaciones de la Manzana 5, en calle Efraín, a la altura del jardín de infantes del barrio, un hombre de 51 años fue herido por un disparo de arma de fuego.
Según pudo saberse, el agresor utilizó una escopeta y la perdigonada impactó de lleno en la pierna izquierda de la víctima.
El herido fue trasladado en primer lugar hasta el centro público de salud de la zona, desde donde inmediatamente lo derivaron al Hospital José María Cullen, para una atención de mayor complejidad.
Pocas palabras
Personal policial del a Comisaría 24a alcanzó a dialogar con el hombre baleado, que se mostró reticente a la hora de dar información sobre el suceso.
“No pasa nada, son cosas nuestras”, se habría limitado a decir.
No obstante, uniformados de la seccional estarían recorriendo la barriada en busca de datos que puedan llevar al esclarecimiento del caso y la identificación del autor del hecho.