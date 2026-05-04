La Federación Internacional del Automóvil, encabezada por Mohammed Ben Sulayem, pretende que la categoría vuelva a utilizar motores V8 a partir de 2031, con la posibilidad de adelantar el cambio a 2030 si existe acuerdo entre los fabricantes.
Fórmula 1: la FIA empuja el regreso de los V8 y abre una nueva batalla política
La categoría analiza simplificar sus motores desde 2030 o 2031. La intención es reducir peso, complejidad técnica y recuperar parte del sonido que marcó otra época de la Máxima.
La propuesta no representa simplemente una mirada nostálgica hacia el pasado. Detrás del debate aparece una preocupación concreta: la Fórmula 1 se volvió cada vez más compleja, más pesada y más difícil de entender para buena parte del público.
Los motores híbridos actuales, elevan el peso de la gestión eléctrica y obligan a pilotos y equipos a administrar energía con un nivel de sofisticación que muchas veces queda lejos de la lectura tradicional de una carrera.
Motores más simples, una F1 más directa
El objetivo de la FIA es avanzar hacia unidades de potencia más simples, más livianas y con mayor impacto sonoro. Ben Sulayem planteó la idea de motores V8 con una electrificación mínima, manteniendo cierta conexión con la tecnología moderna, pero devolviendo protagonismo al motor de combustión interna y a una experiencia más directa para el espectador.
La intención apunta a reducir la complejidad operativa en pista y a devolverle protagonismo al piloto en términos más visibles. En la actualidad, gran parte del rendimiento depende de la gestión energética, un factor determinante pero poco perceptible para el público general.
El sonido no es un detalle menor en la Fórmula 1. Durante años, una parte de los fanáticos cuestionó que los V6 turbo híbridos le quitaron carácter a la categoría. La potencia siguió estando, la eficiencia creció y la tecnología avanzó, pero la sensación en pista cambió.
El ruido como parte del espectáculo
La FIA parece haber tomado nota de ese reclamo. El regreso de los V8 permitiría recuperar una identidad más visceral, una de esas características que hicieron de la Fórmula 1 un espectáculo diferente. No se trata solo de velocidad: también de presencia, vibración e impacto sensorial.
Sin embargo, el debate está lejos de ser lineal. El reglamento 2026 fue diseñado para acercar la categoría a la industria automotriz, con mayor protagonismo de la energía eléctrica y combustibles sostenibles.
Esa dirección permitió consolidar la presencia de fabricantes como Mercedes-Benz, Ferrari, Audi, Honda, Ford y General Motors. Modificar el rumbo en el corto plazo podría generar tensiones, especialmente entre quienes ya realizaron fuertes inversiones.
2030 o 2031: la pulseada política y técnica
El calendario es uno de los puntos más sensibles. Para implementar el cambio en 2030, la FIA necesita el respaldo de una supermayoría de fabricantes. Si ese consenso no aparece, Ben Sulayem contempla avanzar en 2031, cuando el actual ciclo reglamentario pierda peso político.
Ese matiz convierte la propuesta en algo más que una declaración: es una señal clara de poder institucional. La FIA busca marcar agenda y dejar abierta la puerta a una redefinición profunda del reglamento técnico.
La llegada de General Motors como proveedor desde 2029 añade complejidad al escenario. Cadillac ingresará inicialmente con motores Ferrari, pero ya tiene aprobado su desarrollo propio. Un cambio de normativa tan cercano podría alterar inversiones, cronogramas y estrategias industriales.
La discusión por los V8 expone un dilema estructural: hasta dónde debe avanzar la Fórmula 1 en su rol como laboratorio tecnológico sin perder claridad deportiva. La categoría siempre combinó innovación extrema con espectáculo directo, pero cuando la comprensión de la carrera depende en exceso de variables invisibles, el vínculo con el público se debilita.
El desafío será encontrar un equilibrio. La Fórmula 1 no puede desentenderse de la sostenibilidad ni de la evolución tecnológica, pero tampoco puede perder la conexión emocional que históricamente la definió.
Por eso, el eventual regreso de los V8 no debe interpretarse solo como un guiño al pasado. Puede ser una corrección estratégica: una forma de mantener la modernidad sin resignar identidad.
La frase política ya está instalada. Ahora comienza la negociación real. Y, como tantas veces en la historia de la categoría, el futuro no se decidirá únicamente en la pista, sino también en los espacios donde se define su arquitectura técnica.