Figuras en alza y equipos que dejan dudas

Entre el espectáculo y las sorpresas: quiénes ganaron y quiénes perdieron en el GP de Miami

El Gran Premio de Miami ofreció una carrera intensa sin necesidad de lluvia. Kimi Antonelli consolidó su condición de aspirante al título, Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y varias escuderías dejaron señales dispares en un campeonato cada vez más competitivo.