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Figuras en alza y equipos que dejan dudas

Entre el espectáculo y las sorpresas: quiénes ganaron y quiénes perdieron en el GP de Miami

El Gran Premio de Miami ofreció una carrera intensa sin necesidad de lluvia. Kimi Antonelli consolidó su condición de aspirante al título, Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y varias escuderías dejaron señales dispares en un campeonato cada vez más competitivo.

Ganadores y perdedores en Miami: Colapinto brilla y Antonelli se afirma. Credito: Nathan Ray Ganadores y perdedores en Miami: Colapinto brilla y Antonelli se afirma. Credito: Nathan Ray
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El Gran Premio de Miami dejó un balance rico en matices: actuaciones consagratorias, equipos en ascenso y otros que no logran encontrar regularidad.

Pese a la amenaza climática, la carrera se desarrolló sin lluvia, pero no necesitó factores externos para ofrecer espectáculo, con estrategias variables y duelos en pista que marcaron el pulso de la jornada.

Antonelli se afirma como candidato

Entre los grandes protagonistas aparece Kimi Antonelli, quien continúa consolidando su crecimiento en su segunda temporada. El joven piloto volvió a demostrar velocidad y madurez en momentos clave, sosteniendo su candidatura en la pelea por el campeonato.

May 3, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Mercedes driver Kimi Antonelli (center), McLaren driver Lando Norris (left) and McLaren driver Oscar Piastri (right) react on the stage for the Crypto.com Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesEntre los grandes protagonistas aparece Kimi Antonelli. Credito: Sam Navarro-Imagn Images

Más allá de algunos aspectos aún en desarrollo, como las largadas, Antonelli ha logrado combinar agresividad y control, sumando resultados consistentes que lo ubican como una amenaza real dentro de la estructura de Mercedes.

Colapinto capitaliza su mejor fin de semana

Otro de los puntos altos fue el rendimiento de Franco Colapinto, quien alcanzó su mejor resultado en la categoría al finalizar séptimo tras una sanción a Charles Leclerc.

El piloto de Alpine mostró consistencia durante todo el fin de semana, superó en clasificación a su compañero Pierre Gasly y ejecutó una estrategia sólida en carrera. Su ritmo le permitió mantenerse en zona de puntos y marcar diferencias con sus perseguidores.

May 3, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Alpine driver Franco Colapinto (43) during the Crypto.com Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesMay 3, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Alpine driver Franco Colapinto (43) during the Crypto.com Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Este resultado refuerza su evolución dentro del equipo y llega en un contexto de mejoras técnicas que parecen haberle permitido explotar mejor el potencial del monoplaza.

McLaren y Williams, señales positivas

Entre los equipos, McLaren fue uno de los grandes ganadores del fin de semana. Con un 1-2 en la sprint y doble podio el domingo, la escudería británica confirmó el impacto positivo de sus recientes actualizaciones.

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 3, 2026 McLaren's Lando Norris celebrates with a trophy on the podium after finishing second place in the Miami Grand Prix REUTERS/Marco BelloMcLaren fue uno de los grandes ganadores del fin de semana. Credito: REUTERS/Marco Bello

En paralelo, Williams logró un necesario repunte con ambos autos en los puntos. Si bien aún está lejos de los puestos de vanguardia, el equipo mostró avances en rendimiento que podrían marcar un punto de inflexión en su temporada.

Ferrari, Audi y Red Bull, bajo presión

Del lado opuesto, Ferrari tuvo un fin de semana irregular. Lewis Hamilton quedó condicionado por incidentes y daños en su monoplaza, mientras que Leclerc perdió terreno tras un error en el cierre de la carrera que derivó en una penalización.

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También Audi enfrenta dificultades, principalmente por problemas de fiabilidad que limitaron su desempeño. La falta de continuidad en pista complica su evolución en la zona media.

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Por su parte, Red Bull mostró contrastes. Mientras Max Verstappen se mantuvo competitivo, su compañero Isack Hadjar tuvo un fin de semana complejo, evidenciando dificultades para adaptarse al ritmo del equipo.

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