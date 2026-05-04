Suma elogios de Alpine

Colapinto tras brillar en el GP de Miami: "Fue mi fin de semana más perfecto en la F1"

Franco Colapinto tuvo en el Gran Premio de Miami su actuación más sólida desde su llegada a la Fórmula 1. Con un séptimo puesto final y un rendimiento consistente durante todo el fin de semana, el piloto argentino destacó el trabajo del equipo y el progreso del auto.