Franco Colapinto completó en el Gran Premio de Miami el mejor fin de semana de su trayectoria en la categoría, con un rendimiento competitivo desde las primeras sesiones y un resultado final que lo ubicó en el séptimo puesto tras una sanción a Charles Leclerc.
Colapinto tras brillar en el GP de Miami: "Fue mi fin de semana más perfecto en la F1"
Franco Colapinto tuvo en el Gran Premio de Miami su actuación más sólida desde su llegada a la Fórmula 1. Con un séptimo puesto final y un rendimiento consistente durante todo el fin de semana, el piloto argentino destacó el trabajo del equipo y el progreso del auto.
El piloto de Alpine había construido su actuación desde el viernes, con una clasificación sólida que lo ubicó entre los diez mejores tanto para la carrera sprint como para la competencia principal. Aunque el sábado quedó fuera de los puntos tras un incidente en la largada con Max Verstappen, logró recuperarse con una nueva actuación consistente el domingo.
Un fin de semana en crecimiento constante
En la carrera principal, Colapinto tuvo una buena largada que le permitió avanzar posiciones en los primeros metros y ubicarse sexto. Con el correr de las vueltas, fue superado por Lewis Hamilton y luego por Verstappen, lo que lo dejó octavo en pista.
A partir de allí, el argentino sostuvo un ritmo competitivo y logró consolidarse en la zona de puntos. Incluso, en las vueltas finales, registró tiempos similares o superiores a los de Hamilton, reduciendo la diferencia hasta la bandera a cuadros. Detrás, mantuvo una ventaja amplia sobre el resto del pelotón, con más de 20 segundos sobre el Williams de Carlos Sainz.
La posterior sanción a Leclerc le permitió escalar una posición más en la clasificación final, sellando así su mejor resultado en la categoría.
La clave: evolución del auto y trabajo del equipo
Tras la carrera, Colapinto destacó el rendimiento global del fin de semana y lo definió como el más completo desde su llegada a la Fórmula 1.
“Creo que fue mi fin de semana más perfecto en la F1. Maximizamos cada sesión y sumamos buenos puntos”, señaló.
El piloto también subrayó la importancia de las mejoras técnicas introducidas por el equipo, que incluyeron nuevas piezas aerodinámicas y un chasis actualizado. Según explicó, estos cambios le permitieron adaptarse mejor al monoplaza y encontrar mayor ritmo en pista.
Además, reveló que debió sobreponerse a un inconveniente en la largada vinculado a la falta de potencia del motor, situación que logró resolver en los primeros metros gracias a maniobras acertadas.
Un resultado que confirma su crecimiento
El desempeño en Miami iguala su mejor resultado previo en la categoría —un octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando corría para Williams— y refuerza su evolución dentro de Alpine.
Más allá del resultado deportivo, el piloto argentino también vivió una semana especial fuera de la pista, marcada por su participación en un evento en Buenos Aires y su encuentro con Lionel Messi en la previa de la carrera.
“Fueron días increíbles, se me cumplieron muchos sueños en poco tiempo”, expresó.
Con este resultado, Colapinto no solo suma puntos importantes para el campeonato, sino que también consolida su lugar dentro del equipo, en un contexto en el que Alpine busca mantenerse competitivo en la zona media de la parrilla.