Fórmula 1

​Colapinto en Miami: El "dueño" del pelotón medio y un séptimo puesto histórico

La actuación del pilarense en el Gran Premio de Miami no solo ratifica su madurez al volante del Alpine, sino que lo posiciona como el mejor del resto en una grilla de élite. Tras una sanción a Leclerc, Franco ascendió al 7.º lugar, superando su propia marca de Bakú 2024.