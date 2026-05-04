De los trompos en el Road Show en la Avenida del Libertador a la precisión quirúrgica para esquivar el Red Bull de Max Verstappen en pista. Así de vertiginosa y ascendente fue la semana de Franco Colapinto en los Estados Unidos. En un escenario que por momentos pareció una sucursal argentina en el hemisferio norte —con banderas celestes y blancas poblando cada rincón del autódromo—, el argentino firmó su actuación más superlativa hasta la fecha, consolidándose como el "Campeón del Resto".
Colapinto en Miami: El "dueño" del pelotón medio y un séptimo puesto histórico
La actuación del pilarense en el Gran Premio de Miami no solo ratifica su madurez al volante del Alpine, sino que lo posiciona como el mejor del resto en una grilla de élite. Tras una sanción a Leclerc, Franco ascendió al 7.º lugar, superando su propia marca de Bakú 2024.
Aunque en pista cruzó la meta en la octava posición, la justicia deportiva llegó dos horas más tarde: una penalización de 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) por exceder los límites de pista tras su propio error, catapultó a Colapinto al séptimo lugar final. Este resultado no es un número más; es su mejor cosecha de puntos desde aquel debut en Italia 2024, superando el octavo puesto obtenido en Azerbaiján.
Estrategia y solidez técnica
El análisis de la carrera deja ver a un piloto que sabe leer las circunstancias. A pesar de una partida complicada —atribuida a una falla en la presión del turbocompresor—, Franco supo capitalizar los incidentes ajenos y gestionar con maestría el ritmo de su Alpine.
Un factor clave fue la temperatura. Con casi 20°C menos en pista respecto al Sprint del sábado, el tren trasero del monoplaza no sufrió el sobrecalentamiento que tanto lo había condicionado. Esto le permitió estirar el uso de los neumáticos medios y ejecutar una estrategia flexible que lo llevó, por momentos, a rodar en la cuarta posición antes de su paso por boxes.
El contundente respaldo de Briatore
En un Paddock donde los elogios no se regalan, las declaraciones de Flavio Briatore tras la carrera marcaron la temperatura del box de Alpine. El director ejecutivo no anduvo con rodeos al elevar la vara sobre el argentino: "Franco redondeó una semana muy sólida y, lo más importante, rindió exactamente al nivel que esperamos de él cada fin de semana".
Briatore, conocido por su ojo clínico para los talentos, fue incluso más allá al destacar que este resultado no es una casualidad, sino la consecuencia de un proceso: "El auto hoy es competitivo y estas son las performances que necesitamos de nuestros pilotos para cumplir con los objetivos de la escudería. Franco ha madurado mucho y este séptimo puesto refleja el gran trabajo que se viene haciendo". Para el equipo, el ritmo de Colapinto —quien a pesar de una vibración en el coche tras un roce con Hamilton logró girar en tiempos de punta— es la prueba de que el "orden" ha vuelto a la estructura francesa.
Entre ídolos y el Mundial
Más allá de los fierros, Miami fue la semana de los sueños cumplidos para Franco. Desde sus encuentros con Lionel Messi hasta la calma con la que enfrentó la previa de la carrera. "Los demás pilotos estaban entrando en calor y yo todavía estaba en jeans sacándome fotos y charlando con Leo... Capaz fue eso, habría que traerlo todas las carreras", bromeó el piloto con su frescura habitual.
Con este séptimo puesto, Colapinto escala a la undécima posición del Mundial de Pilotos, un sitio de privilegio para quien hoy ya es una realidad indiscutida de la máxima categoría. La Fórmula 1 descansa tres semanas antes de su próxima cita, pero en Argentina el eco de los motores en Miami tardará mucho más en apagarse.