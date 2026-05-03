Tras el 8° puesto en Miami

Franco Colapinto: "Estoy feliz de haber encontrado el rumbo"

El piloto argentino expresó su satisfacción luego de un gran desempeño durante este fin de semana que le permitió igualar su mejor marca en la Fórmula 1. Volverá a correr entre el 22 y 24 de mayo en Montreal.